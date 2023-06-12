Mansur Yavaş'ın yerine kayyum mu atanıyor? Sel sonrası suç duyurusunda bulunan AK Partili ismin sözleri kafa karıştırdı. Peki, Ankara'ya kayyum mu atanacak?

AK Parti Grup Başkanvekili ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Ankara'da meydana gelen sellerin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanını hiç etkilemediğini belirterek, belediyenin sel önleme çalışmalarının yetersiz olduğunu söyledi. Peki, Ankara'ya kayyum mu atanacak?

ANKARA'YA KAYYUM MU ATANACAK?

AK Parti Grup Başkanvekili ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Ankara'da meydana gelen sellerin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanını hiç etkilemediğini belirterek, belediyenin sel önleme çalışmalarının yetersiz olduğunu söyledi. Konunun yargıya intikal ettiğini ve suç duyurusunda bulunduklarını belirten Köse, bir gazetecinin "Mansur Yavaş'ın yerine kayyum atanmasını bekliyor musunuz?" sorusuna ise "Bu kayyum süreci, yargının karar vereceği bir süreç" yanıtını verdi.

Köse, Musiki Muallim Mektebi'nde düzenlediği basın toplantısında, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın belediye başkanı seçilmeden önce birçok konuda dile getirdiği vaadini yerine getirmediğini ifade etti. Ankara'da sokaklarda sahipsiz köpeklerin olduğunu ve çözüm merkezlerine en çok bu konuda şikayetlerin geldiğini ifade eden Köse, belediyenin bu noktada hiçbir şey yapmadığını söyledi.

Köse, 2022 Denetim Komisyonu Raporu'na göre suç teşkil eden konularla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduklarını vurgulayarak, "Bugüne kadar 5 suç duyurusunu tamamlayarak savcılığa teslim ettik. Konu artık yargıya intikal etmiş durumda. Yargı bu konuları ayrıntılı olarak inceleyip kararını verecektir" diye konuştu.

"KAYYUM SÜRECİ, YARGININ KARAR VERECEĞİ BİR SÜREÇ"

Köse, bir gazetecinin, "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında suç duyurusunda bulundunuz, Yavaş'ın yerine kayyum atanmasını bekliyor musunuz?" sorusuna, "Bu kayyum süreci, yargının karar vereceği bir süreç." yanıtını verdi.