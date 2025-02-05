Ankara'ya kar yağacak mı 6 Şubat Perşembe? Ankara'ya ne zaman kar yağacak?

Türkiye genelinde etkili olan kar yağışları, yüksek kesimlerde kendini göstermeye başlarken Ankara'da da vatandaşlar gözlerini hava durumu tahminlerine çevirdi. Kış aylarında sert soğukların yaşandığı başkentte, 5 Şubat günü hava durumu nasıl olacak? Ankara'ya kar yağacak mı 6 Şubat Perşembe?

ANKARA'DA 5 ŞUBAT'TA KAR YAĞACAK MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, bu hafta Türkiye genelinde kar yağışı bazı bölgelerde etkili olacak. Ancak, 5 Şubat Çarşamba günü Ankara'da yoğun bir kar yağışı beklenmiyor. Gün içerisinde sıcaklıkların 0 ile -1 derece arasında seyredeceği tahmin edilirken, genel olarak bulutlu bir hava hakim olacak.

Öğleden sonra saat 15.00 ile 18.00 arasında hafif kar yağışı görülebilir. Ancak, gün boyunca başkentte yoğun bir kar yağışı beklenmiyor.

ANKARA'DA KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Hafta genelinde hava sıcaklıklarının -5 dereceye kadar düşeceği tahmin edilse de Ankara'da kar yağışının etkili olması beklenmiyor. Önümüzdeki günlerde hava durumu güncellemelerini takip etmekte fayda var.

ANKARA 6 ŞUBAT HAVA DURUMU