Ankara'ya F-4 savaş uçağı mı düştü ve Ankara uçak kazasında ölü ya da yaralı var mı soruları gündeme geliyor. Ankara semalarında uçan Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait F-4 savaş uçağının parçası, bilinmeyen bir sebeple TPAO'ya ait açık otoparka düştü. Peki, Ankara'ya F-4 savaş uçağı mı düştü? Ankara uçak kazasında ölü ya da yaralı var mı?

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait F-4 savaş uçağı, Ankara semalarında uçarken korkunç bir olay yaşandı. Ankara'ya F-4 savaş uçağı mı düştü? Ankara uçak kazasında ölü ya da yaralı var mı? sorularına yanıt aranıyor. Ankara'ya F-4 savaş uçağı mı düştü ve Ankara uçak kazasında ölü ya da yaralı var mı soruları gündeme geliyor. Ankara'ya F-4 savaş uçağı mı düştü? Ankara uçak kazasında ölü ya da yaralı var mı? Detaylar haberimizdedir…

ANKARA'YA F-4 SAVAŞ UÇAĞI MI DÜŞTÜ?

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait F-4 savaş uçağı, Ankara semalarında uçarken korkunç bir olay yaşandı. Savaş uçağının bir parçası uçuş esnasında koptu. Söz konusu parça TPAO'ya ait açık otoparka düştü.

ANKARA UÇAK KAZASINDA ÖLÜ YA DA YARALI VAR MI?

Olayda can kaybı veya yaralanan olmazken, düşen parçanın yakıt tankı olduğu iddia edildi. Otoparka düşen parça 3 araca isabet ederken maddi hasara neden oldu. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada "Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait F-4 savaş uçağının bir parçası, Ankara semalarında uçuşu esnasında bilinmeyen bir sebeple TPAO'ya ait açık bir otoparka düşmüştür. Uçak emniyetli bir şekilde Eskişehir meydana iniş yapmıştır. Olayda can kaybı ve yaralı bulunmamaktadır." denildi.