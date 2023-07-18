Ankara'da ulaşıma zam geldi. Tam bilet fiyatı 15 TL'ye yükselirken öğrenci bileti fiyatı ise 7,5 TL oldu. Bunun ardından vatandaşlar, Ankara ulaşım fiyatları ne kadar, kaç TL 2023? Ankara Toplu Taşıma ücretleri ne kadar oldu 2023? Ankara'da ulaşıma kaç TL zam geldi? merak etti. İşte detaylar...

Ankara Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşım ücretlerine yüzde 57 zam yaptı. 24 Temmuz tarihi itibarıyla tam bilet 15 TL, öğrenci bileti 7,5 TL, öğrenci abonmanı ise 220 Türk lirası oldu. Ankara ulaşım fiyatları ne kadar, kaç TL 2023? Ankara Toplu Taşıma ücretleri ne kadar oldu 2023? Ankara'da ulaşıma kaç TL zam geldi?

ANKARA TOPLU TAŞIMA ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU 2023?

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde toplu ulaşıma zam kararı alındı. Buna göre 9.5 lira olan tam bilet 15 TL'ye, öğrenci bileti de 4.5 liradan 7.5 TL'ye yükseldi. Zamlı ücretler 24 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak.

ANKARA'DA ÖĞRENCİ ABONMANI NE KADAR OLDU 2023?

EGO Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan yeni zam kararı, Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında alındı. Alınan yeni karara göre 24 Temmuz tarihi itibarıyla tam bilet 9.5 liradan 15 TL'ye yükseldi. İndirim bilet ise 4 TL'den 7.5 TL'ye yükseldi. Öğrenci abonmanı ise aylık sınırsız 220 TL olarak belirlendi.

"BAŞKA ÇAREMİZ KALMADI"

ABB'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Başka çaremiz kalmadı: Ankara'da ulaşıma zam konusu hakkında açıklama: 2023 yılı Ocak-Temmuz ayları arasında asgari ücrete %34 oranında artış yapılmıştır. KDV oranında %2, ÖTV oranında %224, motorin litre fiyatında %40 oranında, bakım-onarım (yedek parça alımı, değişimi vb.) giderlerinde de %40 oranında artış meydana gelmiştir.

"AYLIK 300 MİLYON TL ZARARA İLAVE 20 MİLYON TL OLACAKTIR"

EGO Genel Müdürlüğü, kötü ekonomik koşullarda vatandaşların yanında olabilmek adına bilet ücretlerini düşük seviyede tuttuğu için aylık 300 milyon TL zarar etmekte, bu zarar ABB'nin diğer bütçe kalemlerinden karşılanmaktadır. Sadece son bir hafta içerisinde yapılan akaryakıt zamlarının faturası aylık 300 milyon TL zarara ilave 20 milyon TL olacaktır. Hükümetin düzenlediği mevzuat gereği ücretsiz ve indirimli taşınan yolcuların toplam taşınan yolcu sayısına oranının %41'e ulaşmıştır. Her on yolcudan dördü, ücretsiz veya indirimli seyahat hakkından yararlanmaktadır. Bu durum EGO'nun ve özel halk otobüsü işletmelerinin zararını artırmaktadır.

"ARTIŞ YAPILMASI ZORUNLU OLMUŞTUR"

30 büyükşehir belediyesinin Türkiye geneli ortalama kilometre başı tam bilet ücretinin 0,38 TL, öğrenci bilet ücretinin 0,22 TL olduğu bilinmektedir. Ankara'da ise kilometre başı ücret tarifesinin tam bilette 0,26 TL, öğrenci biletinde 0,13 TL olduğu ve bu ücretlerin Türkiye ortalamasının çok altında kaldığı tespit edilmiştir. Bu nedenle, toplu taşıma girdi maliyetlerini tamamen vatandaşımıza yansıtmadan ancak kuruluşumuzun ayakta kalmasını sağlayacak şekilde makul bir oranda bilet ücret tarifelerinde artış yapılması zorunlu olmuştur.

"TÜRKİYE'NİN EN UCUZ AYLIK ÖĞRENCİ ABONMAN TARİFESİDİR"

UKOME toplantısında alınan yeni karara göre 24 Temmuz 2023 Pazartesi tarihi itibariyle -üzülerek belirtiyoruz ki- tam bilet 15 TL, öğrenci bileti 7.5 TL, öğrenci abonmanı ise aylık sınırsız 220 TL olarak belirlenmiştir. 2019 yılında hayata geçirilen öğrenci tarifemiz halen Türkiye'nin en ucuz aylık öğrenci abonman tarifesidir. Bu fiyat artışı ile aylık 300 milyon TL olan EGO Genel Müdürlüğü zararının bir kısmının karşılanması mümkün olabilecektir. Geçmiş yıllar göz önünde bulundurulduğunda asgari ücret alan bir vatandaşın bütçesi içinde toplu taşım payı %15.4'lerden göreve geldiğimiz 2019 yılında %7.7'ye düşüş göstermiştir. Yeni artış sonucunda asgari ücret alan bir vatandaşın bütçesi içinde toplu taşımaya ayırdığı pay %6.3 olacaktır."