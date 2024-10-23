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Ankara TUSAŞ saldırısını PKK mı yaptı?

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Son dakika Ankara Tusaş'ta meydana gelen saldırı sonrası ilk açıklama Ali Yerlikaya'dan geldi. Ali Yerlikaya, terör saldırısı diyerek, Şehit ve yaralıların olduğunu dile getirdi. Peki, Ankara TUSAŞ saldırısını PKK mı yaptı?

Ali Yerlikaya X hesabından yaptığı açıklamada, "Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. ( Tusaş ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısı gerçekleştirilmiştir. Saldırı sonrası maalesef şehit ve yaralılarımız bulunmaktadır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir. Resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları dikkate alınız." açıklaması yaptı. Peki, Ankara TUSAŞ saldırısını PKK mı yaptı?

ANKARA TUSAŞ SALDIRISINI PKK MI YAPTI?

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ) Tesisi önünde patlama ve silah sesleri duyuldu. Bölgeye ekipler sevk edilirlen İçişleri bakanı Ali Yerlikaya'dan gelen açıklamada şehit ve yaralılarımızın olduğu bildirildi.

Ali Yerlikaya X hesabından yaptığı açıklamada,"Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısı gerçekleştirilmiştir. Saldırı sonrası maalesef şehit ve yaralılarımız bulunmaktadır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir. Resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları dikkate alınız." açıklaması yaptı.

Konu ile ilgili detaylar geliyor...

Ankara TUSAŞ saldırısını PKK mı yaptı?
Osman DEMİR
Osman DEMİR
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