Ankara TUSAŞ patlama VİDEOSU yayınlandı mı?

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ) Tesisi önünde patlama ve silah sesleri duyuldu. Bölgeye ekipler sevk edildi. Ankara TUSAŞ patlama VİDEOSU yayınlandı mı?

ANKARA'DA BULUNAN TUSAŞ TESİSLERİNDE PATLAMASESLERİ DUYULDU.

Ankara Kazan'da TUSAŞ Havacılık ve Uzay Sanayii önünde çatışma çıktığı ve canlı bomba olduğu yönünde iddialar üzerine bölgeye ekip sevk edildi.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ) Tesisi önünde patlama meydana geldi. Patlamanın ardından da silah sesleri duyuldu. Söz konusu olaya ilişkin canlı bomba ve terör saldırısı iddiası gündeme geldi.