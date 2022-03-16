Ankara tüp fiyatları ne kadar? 2022 tüp fiyatları ne kadar? 2022 Ev tüpü ve piknik tüpü fiyatları ne kadar?

Fosil yakıtlarına artan talep, döviz kurlarının artması ve ülkeler arası savaşlar nedeniyle fosil temelli yakıtlarda fiyatlar artmaktadır. Bunlardan biri de tüp fiyatları olmuştur. Zamlar ve fiyat değişimleri ile ilgili bilgi almak isteyen vatandaşlar internette araştırma yapmaktadır. Biz de bu haberimizde sizler için 2022 tüp fiyatlarını, Aygaz, Milangaz, Bizimgaz ve İpragaz fiyatlarını araştırarak bir araya getirdik. İşte detaylar.

AYGAZ ANKARA TÜP FİYATLARI

Aygaz Gri Ev Tüpü (12kg) : 297.00 TL

Aygaz Gri Küçük Tüp (2kg) : 58.50 TL

Aygaz Forklift Tüp (24kg) : 596.00 TL

Aygaz Mini (Depozito Bedeli) (2kg) : 80.00 TL

MİLANGAZ ANKARA TÜP FİYATLARI

12 kg Tombul Siboplu Ev Tüpü fiyatı : 285.50 TL

2 kg Piknik Tüp : 54.75 TL

24 kg Ticari Tüp : 572.00 TL

45 kg Sanayi Tüpü Miks : 1073.00 TL

İPRAGAZ ANKARA TÜP FİYATLARI

Ev Tüpü (12kg) : 287.00 TL

Küçük Tüp (2kg) : 57.00 TL

24 kg Ticari Tüp : 580.50 TL

45 kg Sanayi Tüpü : 1085.00 TL

ANKARA AYGAZ TÜP FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

ANKARA MİLANGAZ TÜP FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

ANKARA İPRAGAZ TÜP FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

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