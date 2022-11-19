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Ankara TOKİ kurası ne zaman? TOKİ kurası hangi tarihte çekilecek? Ankara TOKİ kurası tarihi!

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Ankara TOKİ kurası ne zaman? TOKİ kurası hangi tarihte çekilecek? Ankara TOKİ kurası tarihi!

TOKİ kura çekimlerinin birçok ilde başlamasının ardından vatandaşlar Ankara TOKİ kurası ne zaman? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. TOKİ kurası hangi tarihte çekilecek? Sorusu, konuya ilişkin en merak edilen sorular arasında yer alıyor. Peki, Ankara TOKİ kurası ne zaman? TOKİ kurası hangi tarihte çekilecek? Ankara TOKİ kurası tarihi!

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TOKİ kura çekimlerinin etap etap olarak gerçekleştirilmesi ile birlikte kura sonuçları açıklanıyor. Kura sonuçlarının yayınlanması ile birlikte birçok şehir için kura tarihi merak konusu oluyor. Bu şehirler arasında en merak edilenlerden bir tanesi ise Ankara. Ankara TOKİ kurası ne zaman? Sorusu ile birlikte vatandaşlar arama motorları üzerinde araştırma yapıyor. Peki, Ankara TOKİ kurası ne zaman? TOKİ kurası hangi tarihte çekilecek? Ankara TOKİ kurası tarihi!

ANKARA TOKİ KURASI NE ZAMAN?

Ankara için gerçekleştirilecek olan kura çekiminin tarihi henüz belli olmadı. İlerleyen günlerde etap etap gerçekleştirilen kura çekiminin sırası Ankara'ya gelmesi bekleniyor. Yakın zamanlarda gerçekleştirilecek olan kura çekimleri arasında ise 17 Kasım Kilis ve 18-23 Kasım Gaziantep kuraları yer alıyor. Gerçekleştirilen kura çekimlerinin ilerleyen günlerde farklı iller için başlaması planlanıyor.

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

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