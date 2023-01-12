Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla yapılan TOKİ sosyal konut projesi kura çekimlerinin başlaması ile birlikte Ankara TOKİ kurası ne zaman? araması oldukça sık şekilde araştırılıyor. Peki, Ankara TOKİ kurası ne zaman? Ankara TOKİ kurası bugün mü çekilecek? Ankara TOKİ kura çekimi canlı izle!

Ankara TOKİ kurası ne zaman? Sorusu, Ankara için başvuruda bulunan kişiler tarafından araştırılıyor. Konuya ilişkin sıklıkla araştırılmakta olan bir diğer soru ise Ankara TOKİ kurası bugün mü çekilecek? Sorusu oluyor. TOKİ sosyal konut projesine milyonlarca vatandaş başvuru yaptı. Başvuru yapan adaylar ise kura çekimlerini heyecanla bekliyor. Peki, Ankara TOKİ kurası ne zaman? Ankara TOKİ kurası bugün mü çekilecek? Ankara TOKİ kura çekimi canlı izle!

ANKARA TOKİ KURASI NE ZAMAN?

TOKİ sosyal konut projesi kapsamında Ankara ilinde yapılacak olan kura çekiminin 12 Ocak Perşembe günü gerçekleştirileceği TOKİ resmi sosyal medya hesapları üzerinden bildirildi. Buna göre 12 Ocak Perşembe günü Ankara ve Adana TOKİ kura çekim işlemleri gerçekleştirilecek.

TOKİ ADANA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

TOKİ sosyal konut projesi kapsamında Adana ilinde kura çekilişi yapılacak. Kura çekimini takip etmek için TOKİ ADANA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE' ye tıklayınız.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İlk Evim kampanyasına, gençlerden emeklilere, engellilerden şehit yakınlarına ve gazilere kadar 5 milyon 135 bin geçerli başvuru yapıldığını söyledi.

İstanbulluların sosyal konut ve arsa projelerine yoğun ilgi gösterdiğini, kendilerinin de bu ilgiye kayıtsız kalmadıklarını belirten Kurum, "Kasımda sona eren arsa ve iş yeri başvurularımızın süresini 15 Kasım'a kadar uzattık. Tabi 25 Ekim'de ilk temellerimizi Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle 40 gün sonra attık. İlk kuralarımızı 7 Kasım Pazartesi günü Şırnak ve Ardahan illerinde başlatıyoruz." dedi.