Ankara TOKİ kura sonuçları listesi! Ankara TOKİ kura sonuçları belli oldu mu? E- Devlet Ankara TOKİ sonuçları sorgulama ekranı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla gerçekleşen İlk Evim İlk İş Yerim projesi Ankara kura çekimi ile devam ediyor. TOKİ Ankara sosyal konut projesine başvuru yapan vatandaşlar ise kura sonucunu merak ediyor. Peki, Ankara TOKİ kura sonuçları belli oldu mu? Ankara TOKİ kura sonuçları listesi! Ankara TOKİ sonuçları sorgulama ekranı!