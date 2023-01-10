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Ankara TOKİ kura sonuçları listesi! Ankara TOKİ kura sonuçları belli oldu mu? E- Devlet Ankara TOKİ sonuçları sorgulama ekranı!

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Ankara TOKİ kura sonuçları listesi! Ankara TOKİ kura sonuçları belli oldu mu? E- Devlet Ankara TOKİ sonuçları sorgulama ekranı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla gerçekleşen İlk Evim İlk İş Yerim projesi Ankara kura çekimi ile devam ediyor. TOKİ Ankara sosyal konut projesine başvuru yapan vatandaşlar ise kura sonucunu merak ediyor. Peki, Ankara TOKİ kura sonuçları belli oldu mu? Ankara TOKİ kura sonuçları listesi! Ankara TOKİ sonuçları sorgulama ekranı!

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Sosyal konut projesine başvuran milyonlarca vatandaş heyecanla kura sonuçlarını bekliyor. Ankara'da gerçekleştirilen kura çekimi sonucu ise merak edilenler arasında yer alıyor. Başvuru yapan vatandaşlar arama motorlarında Ankara TOKİ kura sonuçları belli oldu mu? sorusunu araştırdı. İşte Ankara TOKİ kura sonuçları listesi! Ankara TOKİ sonuçları sorgulama ekranı!

ANKARA TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI!

TOKİ Ankara kura sonuçlarını E- Devlet üzerinde sorgulayabilirsiniz. Sorgulama yapmak için BURAYA tıklayınız.

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

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