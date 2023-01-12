TOKİ sosyal konut kura çekimi heyecanı devam ederken bir yandan da kura çekimi işlemleri etap etap gerçekleştiriliyor. Bu esnada Ankara TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? Sorusu da merak ediliyor. Ankara TOKİ kura sonucu 2022 isim listesi, konuya ilişkin en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Peki, Ankara TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? Ankara TOKİ kura sonucu 2022 isim listesi!

TOKİ sosyal konut projesine milyonlarca vatandaş başvuru yaptı. Başvuru yapan adaylar ise Ankara TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? Sorusunu araştırıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla birlikte sosyal konut projesi kapsamında gerçekleştirilen projenin Ankara etabı merak ediliyor. Peki, Ankara TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? Ankara TOKİ kura sonucu 2022 isim listesi!

ANKARA TOKİ KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İlk kuralarımızı 7 Kasım Pazartesi günü Şırnak ve Ardahan illerinde başlatıyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun" sözleriyle tarihi sürecin başladığını duyurmuştu. Mersin, Hatay, Ankara, Aksaray, Konya kura çekiliş tarihleri henüz belli olmadı. Sosyal konut projesi kapsamında ilk olarak Ardahan ve Şırnak'ta kuralar çekildi. Ankara kura çekim işlemlerinin tamamlanması ile birlikte kura sonuçları açıklandı.

ANKARA 2022 TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İlk kuralarımızı 7 Kasım Pazartesi günü Şırnak ve Ardahan illerinde başlatıyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun" sözleriyle tarihi sürecin başladığını duyurdu. TOKİ Şırnak sosyal konut kuraları tamamlandı. TOKİ kura sonuçları Toplu Konut İdaresi Başkanlığının internet sitesi üzerinden ve e Devlet'ten sorgulanabilecek.

E- DEVLET ANKARATOKİ KURA SONUCU SORGULAMA NASIL YAPILIR?

TOKİ sosyal konut projesine başvuru yapan vatandaşlar E- Devlet üzerinden kura sonuçlarına erişebilecekler. TOKİ kura sonucunu sorgulamak için BURAYA tıklayınız.