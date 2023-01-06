Ankara TOKİ kura sonuç listesi sorgulama ekranı! TOKİ Ankara kura sonuçları belli oldu mu? E- Devlet Ankara TOKİ kura sonuçları isim listesi!

TOKİ kura çekimleri devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla yapılan TOKİ sosyal konut projesine başvuran milyonlarca vatandaş şimdi ise TOKİ kura sonuçlarını merak ediyor. Arama motorlarında ise Ankara TOKİ kura sonuç listesi sorgulama ekranı! TOKİ Ankara kura sonuçları belli oldu mu? Ankara TOKİ kura sonuçları isim listesi! araması yapılıyor. İşte, Ankara TOKİ kura sonuç listesi sorgulama ekranı! TOKİ Ankara kura sonuçları belli oldu mu?

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Ankara TOKİ kura sonuç listesi sorgulama ekranı, en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla beraber yapılan TOKİ sosyal konut projesinde kura çekimleri devam ederken vatandaşlar ise kura çekimlerinin sonuçlarını merak ediyor. Arama motorlarında Ankara TOKİ kura sonuç listesi sorgulama ekranı! TOKİ Ankara kura sonuçları belli oldu mu? Ankara TOKİ kura sonuçları isim listesi! araması yapılıyor. Detaylar haberimizde

ANKARA TOKİ KURA SONUÇ LİSTESİ SORGULAMA EKRANI!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İlk kuralarımızı 7 Kasım Pazartesi günü Şırnak ve Ardahan illerinde başlatıyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun" sözleriyle tarihi sürecin başladığını duyurdu. TOKİ Şırnak sosyal konut kuraları tamamlandı. TOKİ kura sonuçları Toplu Konut İdaresi Başkanlığının internet sitesi üzerinden ve e Devlet'ten sorgulanabilecek. Aşağıda yer almakta olan Ankara TOKİ kura sonuç listesi sorgulama ekranı linki üzerinden sorgulama işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

ANKARA TOKİ KURA SONUÇ LİSTESİ SORGULAMA EKRANI LİNKİ

2023 ANKARA TOKİ KURA ÇEKİMİ NASIL YAPILACAK?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından da kura çekimine dair bilgiler verildi. Açıklamada, kura çekiminin yarın başladığına dikkat çekilerek ilk kuraların Şırnak ve Ardahan'da gerçekleştirileceği bilgisi paylaşıldı. Bakanlık açıklamasında kuraların, noter huzurunda çekileceğinin ve canlı yayınlanacağının altı çizildi.