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Ankara TOKİ kura çekimi ne zaman? Ankara TOKİ kura çekimi bugün mü yapılacak? Ankara TOKİ kura sonuçları isim listesi ve sorgulama ekranı!

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Ankara TOKİ kura çekimi, TOKİ için başvuruda bulunan birçok vatandaş tarafından merak ediliyordu. Bu nedenle Ankara TOKİ kura çekimi ne zaman? Sorusu gündemde yer almaktaydı. Konuya ilişkin araştırılmakta olan sorulardan bir tanesi de Ankara TOKİ kura çekimi bugün mü yapılacak? Sorusu oluyor. Peki, Ankara TOKİ kura çekimi ne zaman? Ankara TOKİ kura çekimi bugün mü yapılacak? Ankara TOKİ kura sonuçları isim listesi ve sorgulama ekranı!

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Ankara TOKİ kura çekimi ne zaman? Sorusu, bir süredir gündemdekini yerini koruyordu. Etap etap ilerlemekte olan TOKİ kura çekim işlemlerinin sıradaki etabı Ankara Sincan Yenipeçenek 4800 konut oldu. Bu nedenle Ankara TOKİ kura çekimi ne zaman? Ankara TOKİ kura çekimi bugün mü yapılacak? Soruları tekrar gündeme geldi. Peki, Ankara TOKİ kura çekimi ne zaman? Ankara TOKİ kura çekimi bugün mü yapılacak? Ankara TOKİ kura sonuçları isim listesi ve sorgulama ekranı!

ANKARA TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Ankara TOKİ kura çekimi işlemleri bölge bölge olarak gerçekleştirilmeye devam ediyor. 6 Ocak Cuma günü tarihinde yapılacak olan Ankara TOKİ kura çekimi ise Sincan Yenipeçenek 4800 konut için gerçekleştirilecek. Ankara Sincan Yenipeçenek 4800 konut TOKİ kura çekimi, saat 11:00'da Sincan belediyesi Rüstem Altunbaş konferans salonunda noter huzurunda gerçekleştirilecek.

ANKARA TOKİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ VE SORGULAMA EKRANI

TOKİ kura sonuçları Toplu Konut İdaresi Başkanlığının internet sitesi üzerinden ve e Devlet'ten sorgulanabilecek. Aşağıda yer alan kısımdan Ankara TOKİ kura çekimi işlemlerinin sona ermesi ile birlikte çekiliş sonuçlarına ulaşabilirsiniz.

https://www.turkiye.gov.tr/toki-kura-sonucu-sorgulama

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

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