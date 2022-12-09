TOKİ sosyal konut kura çekimi heyecanı devam ederken bir yandan da kura çekimi işlemleri etap etap gerçekleştiriliyor. Bu esnada Ankara TOKİ kura çekimi ne zaman? Sorusu merak ediliyor. Ankara için başvuruda bulunan birçok kişi tarafından Ankara TOKİ kura çekimi ne zaman? Sorusu araştırılıyor. Peki, Ankara TOKİ kura çekimi ne zaman? 2022 Ankara TOKİ kura çekimi hangi gün, saat kaçta yapılacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla birlikte sosyal konut projesi kapsamında gerçekleştirilen projenin Ankara etabı için yapılacak olan kura çekimi ne zaman merak ediliyor. Ankara TOKİ kura çekimi ne zaman, hangi gün ve saat kaçta olacağı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Ankara TOKİ kura çekimi ne zaman? 2022 Ankara TOKİ kura çekimi hangi gün, saat kaçta yapılacak?

ANKARA TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, TOKİ sosyal konut projesinde ilk kura çekimlerinin 7 Kasım 2022 Pazartesi günü Ardahan ve Şırnak'ta başlayacağını duyurdu. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden 5, Doğu Anadolu Bölgesi'nden ise 7 il olmak üzere toplam 12 ilde 22 bin 57 konutun ilk evim kura çekimleri 7-16 Kasım tarihleri arasında yapılacak. İstanbul, İzmir ve Ankara TOKİ 250 bin sosyal konut projesi kura çekim tarihleri ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Konuya ilişkin resmi açıklama yapıldığında haberimizde yer vereceğiz.

TOKİ ANKARA 202 KONUT KURASI NE ZAMAN?

TOKİ, duyurular ekranından yaptığı açıklamada "İdaremiz tarafından Ankara Yenimahalle Yakacık Mahallesi Projesi kapsamında kuralı satışa sunulan 2+1 nitelikli 73 adet konut ve 3+1 nitelikli 129 adet konut olmak üzere toplam 202 adet konut için 22 Kasım - 26 Kasım 2022 tarihleri arasında başvuru alınmış olup, katılımcılara yönelik "Hak Sahipliği ve Konut Belirleme Kurası" çekilecektir; kura çekilişi 03 Aralık 2022 tarihinde saat 11:00'de yapılacaktır.