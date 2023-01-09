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Ankara TOKİ kura çekilişi ne zaman? Ankara TOKİ kura çekimi hangi gün, saat kaçta?

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla birlikte sosyal konut projesi kapsamında gerçekleştirilen projenin Ankara etabı için yapılacak olan kura çekimi ne zaman merak ediliyor. Ankara TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacağı gündeme geliyor. Peki, Ankara TOKİ kura çekimi ne zaman?

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TOKİ kura çekimleri başladı. Ankara TOKİ kura çekimi ne zaman, hangi gün ve saat kaçta olacağı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Ankara TOKİ kura çekimi ne zaman, saat kaçta olduğu merak ediliyor. Ankara TOKİ kura çekimi ne zaman? Ankara TOKİ kura çekimi ne zaman? Ankara TOKİ kura çekimi saat kaçta?

ANKARA TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

TOKİ Ankara kura çekim tarihi 9 Ocak tarihinde gerçekleşecek. TOKİ kura çekimleri Youtube kanalından canlı olarak yapılmaktadır.

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Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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