Ankara TOKİ kura çekilişi ne zaman? Sorusu araştırılırken bir yandan da kura çekimi işlemleri etap etap gerçekleştiriliyor. Bu esnada Ankara TOKİ kura çekimi ne zaman? Sorusu merak ediliyor. Ankara için başvuruda bulunan birçok kişi tarafından Ankara TOKİ kura çekimi ne zaman? Sorusu araştırılıyor. Peki, Ankara TOKİ kura çekilişi ne zaman? 2022 Ankara TOKİ kura çekimi tarihi hangi gün, saat kaçta yapılacak?

Ankara TOKİ kura çekilişi ne zaman? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla birlikte sosyal konut projesi kapsamında gerçekleştirilen projenin Ankara etabı için yapılacak olan kura çekimi ne zaman merak ediliyor. Ankara TOKİ kura çekimi ne zaman, hangi gün ve saat kaçta olacağı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Ankara TOKİ kura çekilişi ne zaman? 2022 Ankara TOKİ kura çekimi tarihi hangi gün, saat kaçta yapılacak?

ANKARA TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, TOKİ sosyal konut projesinde ilk kura çekimlerinin 7 Kasım 2022 Pazartesi günü Ardahan ve Şırnak'ta başlayacağını duyurdu. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden 5, Doğu Anadolu Bölgesi'nden ise 7 il olmak üzere toplam 12 ilde 22 bin 57 konutun ilk evim kura çekimleri 7-16 Kasım tarihleri arasında yapılacak. TOKİ resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan duyuru ile birlikte kura çekimi için il il açıklama yapılıyor. Ankara ili için gerçekleştirilecek olan kura çekiminin tarihi henüz belli olmadı.

2022 ANKARA TOKİ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İlk kuralarımızı 7 Kasım Pazartesi günü Şırnak ve Ardahan illerinde başlatıyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun" sözleriyle tarihi sürecin başladığını duyurdu. TOKİ kura sonuçları Toplu Konut İdaresi Başkanlığının internet sitesi üzerinden ve e Devlet'ten sorgulanabilecek.

E- DEVLET ANKARA TOKİ KURA SONUCU SORGULAMA!

TOKİ sosyal konut projesine başvuru yapan vatandaşlar E- Devlet üzerinden kura sonuçlarına erişebilecekler. TOKİ kura sonucunu sorgulamak E- DEVLET ANKARA TOKİ KURA SONUCU SORGULAMA EKRANI'na tıklayınız.