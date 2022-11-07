Ankara Toki kura çekilişi ne zaman 2022?

TOKİ Ankara Yakacık'ta bugün "Hak Sahipliği ve Konut Belirleme Kurası" gerçekleştirilecek. Ankara Yakacık'ta 202 konutun kura sonuçları için nefesler tutuldu. Peki, TOKİ Ankara kura çekimi ne zaman, konut kura sonuçları açıklandı mı? İşte Konuya ilişkin tüm detaylar...

İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ 2+1 ve 3+1kura çekim tarihleri belli oldu mu? Türkiye Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan TOKİ 2022 başvuruları sona erdi. Milyonlarca orta ve alt gelirli vatandaş için hayata geçirilen projesine başvurusu kabul edilenlerden 5 milyon 135 bin 324'ü, ilk evim kura çekim tarihlerini sorguluyor. TOKİ 250 bin sosyal konut projesine en çok başvuru İstanbul'dan yapılmıştı. Türkiye'nin en kalabalık üç ili olan İstanbul, Ankara ve İzmir'de yaşayan vatandaşlar, kura çekimlerinin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Bakan Kurum, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden toplam 12 ilde kura çekim tarihinin 7-16 Kasım tarihlerinde yapılacağını duyurdu. İlk kuralar ise 7 Kasım'da Ardahan ve Şırnak'ta yapılacak. Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir'de TOKİ kurası ne zaman çekilecek?

İSTANBUL, ANKARA, İZMİR TOKİ 2+1 VE 3+1 KURA ÇEKİM TARİHLERİ NE ZAMAN?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, TOKİ sosyal konut projesinde ilk kura çekimlerinin 7 Kasım 2022 Pazartesi günü Ardahan ve Şırnak'ta başlayacağını duyurdu. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden 5, Doğu Anadolu Bölgesi'nden ise 7 il olmak üzere toplam 12 ilde 22 bin 57 konutun ilk evim kura çekimleri 7-16 Kasım tarihleri arasında yapılacak. İstanbul, İzmir ve Ankara TOKİ 250 bin sosyal konut projesi kura çekim tarihleri ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Konuya ilişkin resmi açıklama yapıldığında haberimizde yer vereceğiz…

TOKİ ANKARA 202 KONUT KURASI NE ZAMAN?

TOKİ, duyurular ekranından yaptığı açıklamada "İdaremiz tarafından Ankara Yenimahalle Yakacık Mahallesi Projesi kapsamında kuralı satışa sunulan 2+1 nitelikli 73 adet konut ve 3+1 nitelikli 129 adet konut olmak üzere toplam 202 adet konut için 22 Kasım - 26 Kasım 2022 tarihleri arasında başvuru alınmış olup, katılımcılara yönelik "Hak Sahipliği ve Konut Belirleme Kurası" çekilecektir; kura çekilişi 03 Aralık 2022 tarihinde saat 11:00'de yapılacaktır.

TOKİ KURA ÇEKİMLERİ NASIL OLACAK?

TOKİ kuralarının şu şekilde olacağı tahmin ediliyor:

Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimlerine kuraya girmeden konut alma hakkı tanınacak, ancak bu kişilerin konutları öncelikli olarak kura ile belirlenecektir.

Engelli vatandaşlarımıza konut sayısının yüzde 5'i kadar kontenjan ayrılacak ve hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte tekrar kuraya tabi tutulacaktır.

Emekli vatandaşlarımıza konut sayısının yüzde 25'i kadar kontenjan ayrılacak ve hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte tekrar kuraya tabi tutulacaktır.

TOKİ KURA ÇEKİMLERİ NEYE GÖRE BELİLENİYOR?

TOKİ kura çekim işlemlerinde öncelik olması halinde ise şu şekilde olacağı düşünülüyor:

sırada Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimlerin konutları,