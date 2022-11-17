Ankara TOKİ kura çekilişi ne zaman?

Cumhuriyet tarihinin en büyük projesi olan TOKİ Sosyal Konutlar için kura çekimi devam ediyor. Büyükşehirlerde yaşayan vatandaşlar İstanbul, Ankara ve İzmir'de kura çekiminin ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir'de TOKİ kuraları ne zaman çekilecek? İşte konuya dair tüm detaylar...

Son Dakika! Sosyal konut projesinde 11 ilde 29 bin 363 konut için kura çekimleri 17-28 Kasım tarihleri arasında yapılacak

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan TOKİ başvurularının sona ermesiyle birlikte başvuru sahipleri arasında "Hak Sahibi Belirleme" kurası çekilmeye başlandı. İlk kuralar Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde başlandı. Başvuruda bulunan vatandaşlar İstanbul, İzmir ve Ankara TOKİ kuralarının ne zaman çekileceğini sorgulamaya başladı. Buna göre Ankara TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak? Detaylar haberimizde...

İSTANBUL -ANKARA- İZMİR KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

TOKİ kura çekimi araştırmalarında en çok merak edilen iller ise İstanbul, Ankara ve İzmir oldu.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından İstanbul, İzmir ve Ankara TOKİ kura çekimi tarihi henüz belli olmadı. Satışa sunulan konutlar için kura çekilişi yapılması halinde kura yeri ve saati İdarenin web sayfasında duyurulacaktır.

TOKİ Ankara, İzmir ve İstanbul kuraları, resmi sitede yayınlanacak olan takvimin ardından belli olacak. TOKİ kuraları noter huzurunda yapılıp, canlı yayın ve TOKİ'nin resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek.

TOKİ KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TOKİ sosyal konut kura çekilişi, Bakan Kurum'un açıklaması doğrultusunda ilk olarak 07.11. 2022 tarihinde başladı. Hafta boyu devam eden çekiliş ile Ardahan, Şırnak, Kars, Siirt, Iğdır, Batman, Van, Ağrı, Şanlıurfa illerinde 2+1 ve 3+1 konutlar hak sahiplerini buldu. Yapılan TOKİ kura çekimi ile 21 bin 893 konutun hak sahibi belirlendi.

Kura çekiminin 11 ili kapsayan ikinci etabı ise bugün Kilis ve Muş'tan başlatılacak. 28 Kasım'a kadar sürecek ikinci etap kuralarla Kilis, Muş, Bingöl, Gaziantep, Erzurum, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Adıyaman, Malatya ve Diyarbakır'da 29 bin 363 konut sahibini bulacak. Kuralar, noter huzurunda ve canlı yayında çekilecek.

TOKİ KURA SONUCU SORGULAMA EKRANI