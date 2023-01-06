TOKİ Sosyal konut projesi kapsamında gerçekleştirilecek olan Ankara TOKİ kura çekimi canlı izlemek isteyen kura adayları, Ankara TOKİ kura CANLI izle aramasını gerçekleştiriyor. Bugün gerçekleşecek olan Ankara TOKİ kura çekimi canlı izle araması oldukça sık şekilde araştırılıyor. İşte Ankara TOKİ kura CANLI izle! Ankara TOKİ kura YOUTUBE izleme linki! Ankara TOKİ kura çekimi Full HD CANLI İZLE!

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TOKİ sosyal konut projesinde yer alan Ankara etabı için birçok vatandaş başvuruda bulundu. Başvuru yapan adaylar ise kura çekimlerini heyecanla bekliyor. Ankara TOKİ çekilişi ise takip edilmek isteniyor. İşte TOKİ Sosyal konut projesi kapsamında gerçekleştirilecek olan Ankara TOKİ kura çekimi izleme linki! Ankara TOKİ kura CANLI izle! Ankara TOKİ kura çekimi Full HD CANLI İZLE!

ANKARA TOKİ KURA CANLI İZLE

TOKİ sosyal konut projesi kapsamında Ankara ilinde kura çekilişi yapılacak. Kura çekimini takip etmek için ANKARA TOKİ KURA CANLI İZLE'ye tıklayınız. Bu sayede Ankara TOKİ kura çekimi canlı olarak izleyebilirsiniz.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İlk Evim kampanyasına, gençlerden emeklilere, engellilerden şehit yakınlarına ve gazilere kadar 5 milyon 135 bin geçerli başvuru yapıldığını söyledi.

İstanbulluların sosyal konut ve arsa projelerine yoğun ilgi gösterdiğini, kendilerinin de bu ilgiye kayıtsız kalmadıklarını belirten Kurum, "Kasımda sona eren arsa ve iş yeri başvurularımızın süresini 15 Kasım'a kadar uzattık. Tabi 25 Ekim'de ilk temellerimizi Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle 40 gün sonra attık. İlk kuralarımızı 7 Kasım Pazartesi günü Şırnak ve Ardahan illerinde başlatıyoruz." Dedi.

ANKARA TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İlk kuralarımızı 7 Kasım Pazartesi günü Şırnak ve Ardahan illerinde başlatıyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun" sözleriyle tarihi sürecin başladığını duyurdu. TOKİ Şırnak sosyal konut kuraları tamamlandı. TOKİ kura sonuçları Toplu Konut İdaresi Başkanlığının internet sitesi üzerinden ve e Devlet'ten sorgulanabilecek. Aşağıda yer alan kısımdan Ankara TOKİ kura çekiliş sonuçlarına ulaşabilirsiniz.

ANKARATOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI EKRANI