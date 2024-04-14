Ankara Ticaret Odası, Mobilya Sektöründe İhracatı Artırmak İçin Proje Başlattı

Başkent'in ihracatını ve ihracatçı sayısını artırmaya yönelik bir dizi çalışmayı hayata geçiren Ankara Ticaret Odası (ATO), katma değeri yüksek mobilya sektörünün ihracatını geliştirme hedefiyle yeni bir projeye başlıyor. ATO, kısa adı "INT4FURN" olan "Mobilya Sektöründeki Mikro KOBİ'lerin Uluslararasılaşma Yeteneklerinin Geliştirilmesi" Projesi ile mobilya sektöründe faaliyet gösteren, daha önce ihracat yapmamış mikro-KOBİ, KOBİ ve girişimci ATO üyelerini ihracat yapabilir hale getirerek, yurt dışı pazarlara açılmasını sağlayacak.

Ankara Ticaret Odası'ndan yapılan yazılı açıklamada, Ankara Ticaret Odası'nın Avrupa Birliği (AB) desteğiyle Erasmus+Programı Mesleki Eğitim ve Öğretimde İşbirliği Ortaklıkları kapsamında, Gazi Üniversitesi koordinatörlüğünde hayata geçirdiği "Mobilya Sektöründeki Mikro KOBİ'lerin Uluslararasılaşma Yeteneklerinin Geliştirilmesi: INT4FURN" projesi hakkında bilgi verildi. Mobilya sektöründe faaliyet gösteren daha önce ihracat yapmamış mikro-KOBİ, KOBİ ve girişimci ATO üyelerini ihracat yapabilir hale getirerek, yurt dışı pazarlara açılmasını hedef alan INT4FURN Projesi, Türkiye'den Ankara Ticaret Odası ve Gazi Üniversitesi'nin yanı sıra İspanya, Portekiz, Yunanistan, Hollanda ve Estonya'da faaliyet gösteren 7 kuruluşun işbirliği ile yürütülüyor.

10 MİLYAR AVRO ÜRETİM HEDEFİ

Mobilya sektörünün 10 milyar Avroluk üretim hacmi hedefi doğrultusunda geliştirilen ve 2024 yılı sonuna kadar devam edecek olan Proje, ECVET (Mesleki Eğitim ve Öğretim için Avrupa Kredi Sistemi) ile uyumlu hazırlanacak. Çevrimiçi eğitim programıyla mobilya sektöründeki KOBİ'lerin ihracat yapmadan önceki temel bilgileri öğrenmelerinin sağlanacağı projede, firmalar sahaya çıkmadan önce ihracat yapmaya hazır hale getirilecek.

İHRACAT POTANSİYELİ CANLANDIRILACAK

INT4FURN projesi kapsamında, mobilya sektöründe faaliyet gösteren işletmeler için önce eğitim müfredatı geliştirilecek, ardından da Uluslararası Dijital Öğrenme Merkezi kurulacak. Avrupa Kredi Sistemi ile uyumlu hazırlanacak olan Mesleki Eğitim ve Öğretim müfredat programı ile Ankara Ticaret Odası'na kayıtlı ve mobilya sektöründe faaliyet gösteren 3 bini aşkın işletmenin ihracat potansiyeli canlandırılacak. ATO Üyesi yurt dışı pazarlara açılmak isteyen firmalar, Uluslararası Dijital Öğrenme Merkezi'nden ücretsiz eğitim alarak ihracata dair temel bilgileri öğrenebilecek.

Firmaların, uluslararası işletme kurma prosedürlerinden dış pazarlara erişime, uluslararası işletme bilgilerinden pazar analizlerini ve bilgilerini yönetmeye, müşteriyi anlama, küresel müşterilere pazarlama tekniklerinden yeşil uluslararasılaşma ve sürdürülebilirlik konularında eğitim alacağı projede, bir yıllık süre sonunda mikro KOBİ'ler dünyanın dört bir yanına ihracat gerçekleştirebilecek.

İlk etapta 25 KOBİ'nin pilot uygulama olarak eğitim alacağı projede, mobilya sektörünün bilgi, beceri ve yeterlilik düzeyi yükseltilerek küresel pazarlara girmeye hazır hale getirilmesi hedefleniyor.

MOBİLYA KATMA DEĞERİ YÜKSEK SEKTÖRLER ARASINDA

ATO Başkanı Gürsel Baran, yerli kaynak kullanımının yüksek, ithal ürünlere bağımlılığın az olduğu mobilya sektörünün, katma değeri yüksek sektörler arasında yer aldığını belirterek, Türk mobilya sektörünün son yıllarda önemli gelişmeler kaydettiğini söyledi. Mobilya sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin büyük bölümünü küçük ve orta ölçekli işletmelerin oluşturduğunu kaydeden Baran, bu işletmeleri ihracat yapabilir hale getirmenin önemine dikkat çekti. Baran, "Mobilya sektörü işyeri sayısı ve sağladığı istihdam ile önemli bir sektör. Proje ile mobilya sektöründe daha önce hiç ihracat yapmamış ATO üyelerini ihracat yapabilir hale getirmeyi hedefliyoruz. Katma değeri yüksek bu sektörün ihracatını artırmamız önemli" dedi.

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Ankara Siteler'in üretim ve ihracat konusundaki potansiyeline de dikkati çekerek, "Üretim hacmini artıran mobilya sektörü ihracatta da gelişme kaydediyor. Bu gelişimin büyük ve marka işletmelerle sınırlı kalmasını istemiyoruz. Ankara'da mobilyanın kalbinin attığı Siteler'de bulunan en küçük işletmelerin bile dünya pazarına açılmasını hedefliyoruz" diye konuştu.