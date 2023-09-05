Ankara Ticaret Odası Başkent'in Sağlık Merkezlerini Tanıttı

Ankara Ticaret Odası (ATO), Akwaaba African Travel Market-Akwaaba Afrika Turizm Fuarı'nda açtığı stantla Başkent'in sağlık merkezlerini tanıttı.

Ankara Ticaret Odası, 3-5 Eylül tarihleri arasında Nijerya'nın Lagos kentinde 19'uncusu düzenlenen Akwaaba African Travel Market-Akwaaba Afrika Turizm Fuarı'nda Başkent'in sağlık turizmi hizmeti sunan kurum ve kuruluşlarını tanıtmak amacıyla ATO Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Çağlar Yılmaz'ın koordinatörlüğünde "Health Ankara" adıyla stant açtı. Stantta ATO tarafından hazırlanan ve Başkent'in sağlık turizmi yapmaya yetkili, kamu, vakıf ve özel hastaneleri ile tıp merkezleri ve diğer tesislerinin tanıtımına yönelik hazırlanan broşürün dağıtımı da yapıldı.

Health Ankara büyük ilgi gördü

ATO'nun Başkent'in sağlık turizmi potansiyelini Afrika kıtasına tanıtmaya yönelik çalışmalarını koordine etmek ve Akwaaba Afrika Turizm Fuarı'na katılmak üzere Nijerya'da bulunan ATO Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Çağlar Yılmaz, 15 farklı ülkeden gelen katılımcıları Afrika ülkelerinin acenteleri ile buluşturan fuarda "Health Ankara" standına yoğun ilgi olduğunu kaydetti. Başkent'in sağlık turizmindeki potansiyeline dikkat çeken Yılmaz, fuara katılımın bu potansiyeli Afrika pazarı için harekete geçirmek açısından önemli olduğunu söyleyerek, "Hedefimiz Ankara'yı Afrika için sağlık turizmi merkezi haline getirmek" dedi.

Ankara'yı uluslararası alanda ön plana çıkarmak istediklerini kaydeden Yılmaz, sağlık turizminin katma değeri yüksek bir sektör olduğuna ve 37 sektörü dolaylı etkileyerek ekonominin gelişimine katkı sağladığına da dikkati çekti.

Abuja TSO ile işbirliği sözleşmesi

Yılmaz, Nijerya'daki temasları çerçevesinde Nijerya Ticaret, Sanayi, Maden ve Tarım Odaları Birliği (NACCIMA) ve Abuja Ticaret ve Sanayi Odası (ACCI) temsilcileriyle Ankara'nın sağlık turizmi potansiyeli ile ilgilenen devlet görevlileri ve iş adamlarından oluşan heyetle toplantıya katılarak, ATO ile ACCI arasında sağlık alanında kapasite geliştirme işbirliği sözleşmesine imza attı. Philomath Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Barrister Collins A. Aimuan ve beraberindeki Yönetim Kurulu üyeleri ile de bir araya gelen Yılmaz, Abuja Ticaret Müşaviri Sefa Akyol, Turquaz Group CEO'su Süreyya Ümran Alınak, Serenas Group Genel Müdürü Özgün Yılmaztürk ve Uluslararası Sağlık Turizmi Derneği Genel Sekreteri Naci Tamer Hotomaroğlu'nun da katıldığı toplantıda bölgede bir eğitim ve araştırma hastanesi kurulmasına ilişkin işbirliği fırsatlarını görüştü. Görüşmede konuyla ilgili ikinci toplantının Ankara'da yapılması hususunda fikir birliğine varıldı.

Yılmaz, bilgi teknolojileri, insan kaynakları ve finansal hizmetler alanlarında uzmanlaşmış Nijeryalı bir yönetim danışmanlığı firması olan Gharl Company CEO'su Niyi Shomade ile de bir araya gelerek, sağlık hizmetleri yazılımları alanında iş birliği fırsatlarını değerlendirdi. Başkent'in sağlık turizminin gelişimi için Nijerya'da temaslarda bulunan Yılmaz, United Healthcare ve Diff Medical Centre ile de istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Health Ankara logosu "I Love Ankara" oldu

Ankara Ticaret Odası'nın Başkent'in sağlık turizmi kapasitesini tanıtmak amacıyla oluşturduğu "Health Ankara" markasının kalp şeklindeki logosu ile hazırlanan "I Love Ankara" rozeti fuarda ilgi gördü. Başkent heyetinin fuar etkinliklerinde yakalarından çıkarmadığı rozet, ziyaretçilere de hediye edildi.

"Hedefimiz 7 kıtaya sağlık turizmi hizmeti vermek"

Fuar hakkında değerlendirmede bulunan ATO Başkanı Gürsel Baran, sağlık turizminin dünyada büyüyen ve gelişen bir sektör olduğunu belirterek, Ankara'nın sağlık turizminde gelişmesini ve bu alandaki gelirlerini artırmasını hedeflediklerini söyledi. Baran, "Ankara gerek coğrafi konumu gerek hastaneleri, sağlık tesisleri, termal kaynaklarıyla sağlık turizminde önemli potansiyele sahip. ATO olarak stant açarak katıldığımız bu fuar ve Yönetim Kurulu Üyemiz Ömer Çağlar Yılmaz koordinatörlüğünde gerçekleştirilen temasların Afrika pazarlarına ulaşmak açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Hedefimiz Başkentimizin sağlık turizmi potansiyelini tanıtarak, 7 kıtadan gelen turistlere sağlık hizmeti vermek. Sağlık sektörünün tanıtımına yönelik atılacak adımlar, ticaret ve ekonomiyi daha yukarılara taşıyacak basamakları oluşturacaktır" dedi. - ANKARA