Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, Nijerya Federal Hükümeti Hristiyan Hac Komisyonu Başkanı Rahip Yakubu Pam ve beraberindeki heyeti ağırladı. Baran, başkentin ticaret ve sanayi alanındaki gelişimine turizmi de eklediğini belirterek, Nijeryalı ziyaretçilerin kültür ve sağlık turizmi için de rotayı başkente çevirebileceğini ifade etti.

Ankara Ticaret Odası Başkanı: Nijeryalı ziyaretçiler başkentimize turizm için de gelebilir

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, başkentin ticaret ve sanayi alanındaki gelişimine son yıllarda turizmi de eklediğini belirterek, "Ülkemize inanç turizmi için gelen Nijeryalı ziyaretçiler, kültür ve sağlık turizmi için de rotayı başkentimize çevirebilir." ifadesini kullandı.

Odadan yapılan açıklamaya göre, Nijerya Federal Hükümeti Hristiyan Hac Komisyonu Başkanı Rahip Yakubu Pam ve beraberindeki heyet Baran'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette; Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu, ATO Başkan Yardımcısı Temel Aktay ve Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Çağlar Yılmaz da yer aldı.

Baran, Ankara'nın sanayi ve ticaretteki gelişimine turizmi de eklediğini de ifade ederek, şunları kaydetti:

"Hristiyanlık dini açısından kutsal mekanların bulunduğu bir coğrafyadayız. Bu nedenle ülkemize birçok ziyaretçi geliyor. Nijerya'dan hac ibadetini gerçekleştirmek üzere ülkemize gelen ziyaretçilerimizi başkentimizde de ağırlamak isteriz. Ülkemize inanç turizmi için gelen Nijeryalılar, kültür ve sağlık turizmi için rotayı başkentimize çevirebilir."

Baran, Nijerya ve Türkiye arasındaki ticaret ilişkilerine dikkati çekerek, "İki ülke arasında 800 milyon doları Türkiye'nin, 100 milyon doları da Nijerya'nın olmak üzere yaklaşık 900 milyon dolarlık bir ticaret hacmi söz konusu. Bu rakamı, milyar dolar düzeyini aşarak, 2-3 milyar dolarlık bir hacme taşımalıyız. Başkentimizdeki iş insanları ile Nijeryalı iş insanlarını buluşturarak, yatırım ve işbirliği olanaklarını değerlendirebiliriz."

İki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesinde direkt uçuşların katkı sağlayacağını belirten Baran, Ankara'dan Abuja'ya direkt uçuş imkanı sağlanması için çalışma yürüttüklerini belirtti.

Pam da Türkiye ekonomisini takip ettiklerini belirterek, "Türkiye'yi sadece inanç turizmi ve hac açısından görmüyoruz. Aynı zamanda ticari ilişkileri de kurmak açısından önemli görüyoruz." ifadesini kullandı.

Türkiye'ye daha önce geldiklerini bildiren Pam, "Türkiye'nin Nijerya hac turizmi için yeni bir destinasyon olmasını istiyoruz. 2 bin ila 20 bin arası Nijeryalı Türkiye'ye hac için gelebilir." değerlendirmesinde bulundu.