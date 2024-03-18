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Ankara-Tatvan turistik treni seferlere başlıyor

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Ulaştırma Bakanlığına bağlı TCDD (Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları) Müdürlüğü, Ankara-Tatvan turistik treni için bireysel bilet satışlarının başladığını duyurdu. Seferler, 17 Nisan itibariyle Ankara'dan Bitlis'in Tatvan ilçesine başlayacak.

Ankara-Tatvan turistik treni seferlere başlıyor

BİTLİS - Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Müdürlüğü, X hesabından Ankara-Tatvan turistik treni için bireysel bilet satışlarının başladığını duyurdu.

Ulaştırma Bakanlığına bağlı TCDD (Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları) Müdürlüğü, X hesabından Ankara-Tatvan turistik treni için bireysel bilet satışları başladığını duyurdu. Bilet satışlarının üst sınır olmaksızın grup taşımalarına da açık olacak olan seferlere 17 Nisan itibariyle Ankara'dan Bitlis'in Tatvan ilçesine yola çıkılacağı belirtildi. 17.04.2024-12.06.2024 arasında her çarşamba Ankara'dan 15.55'de hareket edecek olan turistik tren, gezi amaçlı Elazığ'da 4 saatlik duruş yapacak ve son durak olan Tatvan'a ise saat 19.16'da varacağı bildirildi. 19.04.2024-14.06.2024 arasında ise her cuma Tatvan'dan 06.35'te hareket edecek olan turistik tren, gezi amaçlı Palu'da 3 saat, Elazığ'da 4 saat, Kayseri'de 3 saat duruş yaptıktan sonra Ankara'ya saat 17.11'de varacağı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Bitlis Ankara Ulaşım Turizm Genel Güncel Haberler

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