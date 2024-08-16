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Ankara su kesintisi sorgulama! 16 Ağustos ASKİ su kesintisi olan yerler neresi? Ankara su kesintisi nereden öğrenilir, neresi aranır?

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Ankara'da bugün hangi ilçelerde su kesintisi olacağı ve 16 Ağustos su kesintisi sorgulama ekranı araştırılırken vatandaşlar, su kesintisi için nereyi aramalıyız sorusuna yanıt arıyor. Ankara su kesintisi nereden öğrenilir, neresi aranır? Su kesintileri, yerel belediyeler veya su dağıtım şirketleri tarafından planlı bir şekilde yapılabilir ya da acil durumlar nedeniyle aniden gerçekleşebilir. Peki, Ankara'da hangi ilçelerde su kesintisi olacak?

Ankara su kesintisi sorgulama ekranı ve bugün hangi ilçelerde su olmayacağı merak ediliyor. Su kesintisi için nereyi aramalıyız? 16 Ağustos su kesintisi yaşanacak bölgeler gündeme geliyor. Ankara'da su kesintisi yaşandığında vatandaşlar bilgi almak için iletişim numaralarını araştırıyor. Ankara su kesintisi olan yerler neresi? Detaylar haberimizdedir…

16 AĞUSTOS ANKARA SU KESİNTİSİ OLAN YERLER NERESİ?

16 Ağustos 2024 tarihinde Ankara'nın bazı bölgelerinde su kesintileri yaşanıyor.

ASKİ tarafından yapılan açıklamaya göre,

  • MAMAK
  • BEYPAZARI
  • GÜDÜL
  • ALTINDAĞ

Su kesintisi ile ilgili detayları ve etkilenen diğer bölgeleri ASKİ'nin resmi web sitesinden takip edebilirsiniz?

ANKARA SU KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

Ankara su kesintisi sorgulama! 16 Ağustos ASKİ su kesintisi olan yerler neresi? Ankara su kesintisi nereden öğrenilir, neresi aranır?

ANKARA SU KESİNTİSİ NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Ankara'daki su kesintileri hakkında en güncel ve detaylı bilgileri almak için ASKİ'nin (Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi) resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz. Site üzerinde yer alan "Arıza-Kesinti" bölümü, o günkü su kesintileri, planlı bakım çalışmaları, kesintinin etkilediği mahalleler ve tahmini kesinti süreleri hakkında ayrıntılı bilgi sunmaktadır. Bu bölümden günlük olarak hangi bölgelerde su kesintisi yaşandığını öğrenebilirsiniz.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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