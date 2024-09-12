Üye Girişi
Haberler

Ankara su kesintisi sorgulama 12 Eylül: Ankara su kesintisi nasıl öğrenilir? ASKİ su kesintisi olan yerler neresi?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da 12 Eylül tarihinde bazı bölgelerde su kesintisi yaşanıyor. Su kesintisi olan yerleri ve sorgulama ekranını ASKİ'nin resmi internet sitesinden öğrenebilirsiniz. Ankara'daki su kesintileri hakkında bilgi almak için ASKİ'nin (Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi) resmi internet sitesine girerek 'Arıza-Kesinti' bölümünü ziyaret edebilirsiniz. Peki, Ankara su kesintisi nasıl öğrenilir?

Ankara su kesintisi yaşanacak ilçeler ve bugün nerede su olmayacağı merak ediliyor. Su kesintisi için nereyi aramalıyız? 12 Eylül Perşembe günü su kesintisi yaşanacak bölgeler gündeme geliyor. Ankara'da su kesintisi yaşandığında vatandaşlar bilgi almak için iletişim numaralarını araştırıyor. Ankara su kesintisi olan yerler neresi? Detaylar haberimizdedir…

12 EYLÜL ANKARA SU KESİNTİSİ OLAN YERLER NERESİ?

12 Eylül 2024 tarihinde Ankara'nın bazı bölgelerinde su kesintileri yaşanıyor.

ASKİ tarafından yapılan açıklamaya göre,

  • PURSAKLAR
  • GÖLBAŞI
  • ÇUBUK
  • ÇANKAYA
  • ALTINDAĞ
  • AYAŞ
  • NALLIHAN
  • SİNCAN

Su kesintisi ile ilgili detayları ve etkilenen diğer bölgeleri ASKİ'nin resmi web sitesinden takip edebilirsiniz?.

Ankara su kesintisi sorgulama 12 Eylül: Ankara su kesintisi nasıl öğrenilir? ASKİ su kesintisi olan yerler neresi?

ANKARA SU KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

ANKARA SU KESİNTİSİ NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Ankara'daki su kesintileri hakkında bilgi almak için ASKİ'nin (Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi) resmi internet sitesine girerek "Arıza-Kesinti" bölümünü ziyaret edebilirsiniz. Bu bölümde, güncel su kesintileri, planlı bakım çalışmaları ve kesinti süreleri hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi Soğuk Haber Ankara Ankara Yaşam Eylül

Narin Güran'ın ailesinden yeni açıklama! Topu dış güçlere attılar

Narin'in ailesi dış güçleri suçladı

 Amca Salim Güran'ın Narin'in kaybolduğu gün 5 kez aradığı kişi ortaya çıktı: Sesi rahattı, panik hali yoktu

Amcanın Narin'in kaybolduğu gün 5 kez aradığı kişi bakın kim çıktı

 Adalet Bakanı Tunç: Yeni bulgular var, katillerin kim olduğuna yönelik önemli veriler içeriyor

Katil bulundu mu? "Yeni bulgular var" diyen Bakan Tunç sinyali verdi
Bu havaalanına 6 yıldır tek bir yolcu bile inmedi! CHP'li vekil eline dürbün alıp havada uçak aradı

Gideri gelirinin 169 katı! Bu havaalanına 6 yıldır tek bir yolcu bile inmedi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
CANLI ALTIN KURU 12 EYLÜL! Cumhuriyet altını, gram altın ve çeyrek altın ne kadar? Galatasaray- Rizespor maçı ne zaman? Galatasaray- Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda? Diyanet İşleri Başkanı kimdir? Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş kaç yaşında, nereli? Ankara su kesintisi sorgulama 12 Eylül: Ankara su kesintisi nasıl öğrenilir? ASKİ su kesintisi olan yerler neresi? Leyla dizisi hangi gün, saat kaçta başlıyor? NOW Leyla dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? 12 Eylül İstanbul su kesintisi sorgulama! İstanbul su kesintisi hangi ilçelerde olacak? İBB BESLENME DESTEĞİ! İBB beslenme desteği nedir? İBB beslenme desteğine nasıl başvurulur? KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ 12 EYLÜL: Kargolar saat kaça kadar açık? Kargo çalışma günleri ne zaman? Uzay Komutanlığı nedir? Alper Gezeravcı Uzay Komutanlığı'na mı atandı? TOKİ AFAD DEPREM KONUTLARI SONUÇLARI TOKİ deprem konutları sonuçları açıklandı mı? TOKİ Deprem konut kura sonuçları isim listesi! BLACK FRIDAY NE ZAMAN? Efsane Cuma indirimleri ne zaman başlayacak, hangi tarihte 2024?
title