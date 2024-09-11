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Ankara su kesintisi sorgulama! 11 Eylül ASKİ su kesintisi olan yerler neresi?

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Ankara'da 11 Eylül'de su kesintisi yaşanacak bölgeler ve sorgulama yöntemleri vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Su kesintileri, yerel belediyeler veya su dağıtım şirketleri tarafından planlı olarak yapılabileceği gibi acil durumlar nedeniyle de gerçekleşebilir. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (ASKİ) resmi web sitesinden su kesintisi hakkında detaylı bilgi alınabilir. Peki, Ankara'da su kesintisi hangi ilçelerde olacak?

Ankara su kesintisi sorgulama ekranı ve bugün hangi ilçelerde su olmayacağı merak ediliyor. Su kesintisi için nereyi aramalıyız? 11 Eylül Çarşamba günü su kesintisi yaşanacak bölgeler gündeme geliyor. Ankara'da su kesintisi yaşandığında vatandaşlar bilgi almak için iletişim numaralarını araştırıyor. Ankara su kesintisi olan yerler neresi? Detaylar haberimizdedir…

11 EYLÜL ANKARA SU KESİNTİSİ OLAN YERLER NERESİ?

11 Eylül 2024 tarihinde Ankara'nın bazı bölgelerinde su kesintileri yaşanıyor.

ASKİ tarafından yapılan açıklamaya göre,

SİNCAN

BEYPAZARI

GÜDÜL

Su kesintisi ile ilgili detayları ve etkilenen diğer bölgeleri ASKİ'nin resmi web sitesinden takip edebilirsiniz?.

Ankara su kesintisi sorgulama! 11 Eylül ASKİ su kesintisi olan yerler neresi?

ANKARA SU KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

ANKARA SU KESİNTİSİ NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Ankara'daki su kesintileri hakkında bilgi almak için ASKİ'nin (Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi) resmi internet sitesine girerek "Arıza-Kesinti" bölümünü ziyaret edebilirsiniz. Bu bölümde, güncel su kesintileri, planlı bakım çalışmaları ve kesinti süreleri hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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