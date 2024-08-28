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Ankara su kesintisi hangi ilçelerde olacak? ASKİ su kesintisi sorgulama! 28 Ağustos Ankara su kesintisi olan yerler neresi?

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Ankara'da bugün hangi ilçelerde su kesintisi olacağı ve 28 Ağustos su kesintisi sorgulama ekranı araştırılırken vatandaşlar, su kesintisi için nereyi aramalıyız sorusuna yanıt arıyor. Ankara su kesintisi nereden öğrenilir, neresi aranır? Su kesintileri, yerel belediyeler veya su dağıtım şirketleri tarafından planlı bir şekilde yapılabilir ya da acil durumlar nedeniyle aniden gerçekleşebilir. Peki, Ankara'da bugün hangi ilçelerde su kesintisi olacak?

Ankara su kesintisi sorgulama ekranı ve bugün hangi ilçelerde su olmayacağı merak ediliyor. Su kesintisi için nereyi aramalıyız? 28 Ağustos su kesintisi yaşanacak bölgeler gündeme geliyor. Ankara'da su kesintisi yaşandığında vatandaşlar bilgi almak için iletişim numaralarını araştırıyor. Ankara su kesintisi olan yerler neresi? Detaylar haberimizdedir…

28 AĞUSTOS ANKARA SU KESİNTİSİ OLAN YERLER NERESİ?

28 Ağustos 2024 tarihinde Ankara'nın bazı bölgelerinde su kesintileri yaşanıyor.

ASKİ tarafından yapılan açıklamaya göre,

  • POLATLI
  • BEYPAZARI

Su kesintisi ile ilgili detayları ve etkilenen diğer bölgeleri ASKİ'nin resmi web sitesinden takip edebilirsiniz?.

ANKARA SU KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

ANKARA SU KESİNTİSİ NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Ankara'daki su kesintileri hakkında bilgi almak için ASKİ'nin (Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi) resmi internet sitesine girerek "Arıza-Kesinti" bölümünü ziyaret edebilirsiniz. Bu bölümde, güncel su kesintileri, planlı bakım çalışmaları ve kesinti süreleri hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi İstanbul Ankara Ankara İstanbul Gündem Gündem Yaşam Haberler

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