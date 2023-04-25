Ankara-Sivas hızlı tren hattı açıldı mı ve Ankara-Sivas hızlı tren kaç saat süreceği merak ediliyor. Ankara-Sivas arasındaki demiryolu ile 12 saat olan seyahat süresini kısaltan hızlı tren açıldı mı sorusuna vatandaşlar tarafından yanıt aranıyor. Peki, Ankara-Sivas hızlı tren hattı açıldı mı? Ankara-Sivas hızlı tren kaç saat?

Ankara ile Sivas arasında demiryolu ile 12 saat olan seyahat süresini kısaltan hızlı tren açıldı mı, ne zaman açılacak soruları gündeme geliyor. Ankara-Sivas hızlı tren hattı açıldı mı ve Ankara-Sivas hızlı tren kaç saat sürecek merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımı ile gerçekleşecek olan Ankara-Sivas hızlı tren hattı ne zaman açılacak araştırılıyor. Ankara-Sivas hızlı tren hattı açıldı mı? Ankara-Sivas hızlı tren kaç saat? Detaylar haberimizdedir…

ANKARA-SİVAS HIZLI TREN HATTI AÇILDI MI?

Türkiye, yüksek hızlı tren teknolojisiyle 2009 yılında Ankara-Eskişehir Hattı'nın işletmeye alınması ile tanıştı. Daha sonra bu hattı, 2011 yılında Ankara-Konya, 2013 yılında Eskişehir-Konya, 2014 yılında Ankara-İstanbul ve Konya- İstanbul hatlarının devreye alınması takip etti. Son olarak 2022 yılı ocak ayında Konya-Karaman Hattı da hizmete sunuldu.

ANKARA-SİVAS HIZLI TREN KAÇ SAAT?

Ankara ile Sivas arasında demiryolu ile 12 saat olan seyahat süresini 2 saate indirecek Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı da yarın hizmete açılacak. Üç ili doğrudan ilgilendiren Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı, Kırıkkale, Yozgat ve Sivas'taki 1,4 milyon vatandaşı konforlu ekonomik seyahat imkanına kavuşturacak.

Geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, hızlı tren hattında ilk defa yerli ray kullanıldığına işaret ederek, 138 kilometre beton yolla tünellerde ilk balastsız yol (beton yol) uygulamasının da gerçekleştirildiğini bildirdi.