Havaların soğuması ve kar yağışının başlamasıyla beraber birçok kişi yarın 19 Aralık Perşembe günü okulların tatil olup olmayacağını araştırıyor. Ankara, Sivas, Erzurum, Malatya, Kayseri okullar tatil mi?

BAZI İLLERDE EĞİTİME ARA VERİLDİ.





ARTVİN

Artvin'in Şavşat ve Yusufeli ilçelerinde, yoğun kar ve buzlanma nedeniyle eğitime yarın için ara verildi.

ARDAHAN

Ardahan'da yoğun kar ve tipi nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime yarın bir gün süreyle ara verildi.

METEOROLOJİ UYARDI

Denizlerimizde (Doğu Karadeniz'in doğusu(Rize-Artvin)) Fırtına Bekleniyor!

Doğu Karadeniz'in doğusunda rüzgarın, yarın(Çarşamba) sabah saatlerinde batı ve güneybatıdan, açıklarında batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, Çarşamba günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir.

Rize, Artvin ve Ardahan Çevrelerinde Beklenen Kuvvetli Yağışlar ile Fırtınaya Dikkat!

18.12.2024 Çarşamba günü Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Rize'nin iç kesimleri (1000 metre ve üzeri rakımlı yerlerde) ile Artvin ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli yer yer yoğun kar (20 cm ve üzeri) yağışı bekleniyor. Rüzgarın, batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), yüksek kesimlerde fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan, kar yağışı olan yerlerde buzlanma, don olayı, çığ tehlikesi ve tipi şeklinde kar yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ANKARA, SİVAS, ERZURUM, MALATYA, KAYSERİ OKULLAR TATİL Mİ?

Ankara, Sivas, Erzurum, Malatya ve Kayseri için henüz valiliklerden tatil açıklaması gelmedi. Sayfamızı takip edebilirsiniz.