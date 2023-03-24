Ankara Sincan deprem mi oldu? SON DAKİKA! Keçioren deprem oldu mu, şiddeti ne? Ankara Sincan kaç büyüklüğünde deprem oldu?
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Ankara Sincan deprem oldu mu? sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Ankara yakınında deprem meydana geldi mi merak konusu oldu. Peki, Ankara Sincan deprem mi oldu? Keçioren deprem oldu mu, şiddeti ne? Ankara Sincan kaç büyüklüğünde deprem oldu? İşte detaylar...
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.
Vatandaşlar tarafından Ankara'da deprem oldu mu sorusu araştırılmakta. AFAD verilerine göre son olarak meydana gelen deprem Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 3.7 şiddetinde gerçekleşmiştir.