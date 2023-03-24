Ankara Sincan deprem mi oldu? SON DAKİKA! Keçioren deprem oldu mu, şiddeti ne? Ankara Sincan kaç büyüklüğünde deprem oldu?

SON DEPREMLER LİSTESİ! Vatandaşlar tarafından Ankara Sincan deprem oldu mu? sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Afad ve Kandilli verilerine göre deprem olan bölgeler araştırılmakta. Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından kullanıcılar sıklıkla yaşadıkları şehirde deprem meydana geldi mi sorusu araştırmakta. Ankara yakınında deprem oldu mu merak konusu oldu. Peki, Ankara Sincan deprem mi oldu? Keçioren deprem oldu mu, şiddeti ne? Ankara Sincan kaç büyüklüğünde deprem oldu? Detaylar haberimizde...