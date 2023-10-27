Ankara Sincan'da Tek Taraflı Kaza: 2 Yaralı

Ankara'nın Sincan ilçesinde meydana gelen tek taraflı kazada bir otomobil aydınlatma direğine çarparak devrildi. Kazada sürücü ve yolcu yaralandı.

Başkent'te kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarptı

ANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesinde bir otomobil kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sincan ilçesi Fatih Mahallesi tura kavşağında meydana gelen tek taraflı kazada Ramazan K. yönetimindeki 06 BV 667 plakalı otomobil kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarparak devrildi. Kaza sonucu sürücüsü Ramazan K. ve yolcu Ahmet Ü. yaralandı Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Sincan eğitim ve araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.-