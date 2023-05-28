Türkiye, Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci turu için bugün sandık başına gitti. Ülke genelinde oy verme işlemi saat 17.00 itibarıyla sona erdi, sandıklar açılmaya başladı. Arama motorlarında ise Ankara seçim sonuçları açıklandı mı? 2023 Ankara açılan sandık oranı kaç? Ankara'da kim önde? soruları aratılıyor.

Ankara seçim sonuçları açıklandı mı? sorusu merak ediliyor. 14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı seçiminde adayların salt çoğunluğu alamaması nedeniyle Türkiye, yeni cumhurbaşkanını belirlemek için tekrar sandık başına gitti. Peki, Ankara seçim sonuçları açıklandı mı? 2023 Ankara açılan sandık oranı kaç? Ankara'da kim önde?

ANKARA SEÇİM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Ankara'dan gelen ilk sonuçlar dikkat çekti. 14 Mayıs'ta Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na yüzde 47.32, Recep Tayyip Erdoğan'a yüzde 46 oy çıktığı Ankara'da ilk tablo çok farklı oldu. Şu ana kadar Ankara'da sandıkların yüzde 86'e yakını açıldı. İlk sonuçlara göre Erdoğan'a yüzde 49.74, Kemal Kılıçdaroğlu'na yüzde 50.26 oy çıktı.