Ankara sahur saati kaçta? 30 Mart Ankara için sahur vakti ne zaman? Ankara imsak saati!
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Ankara sahur vakti ne zaman? Ramazan ayının gelmesi ile birlikte oruçlar tutulmaya başlandı. Peki, Ankara sahur vakti ne zaman, saat kaçta? Ankara imsak saati kaç? soruları ile merak ediliyor. Oruçların niyet edildiği sahur vakti sonrası Ankara sabah ezanı saat kaçta okunuyor? Ankara imsak saati ve sabah ezanı saati ile ilgili bilgiler...
Ankara sahur vakti! Ankara sahur vakti ne zaman? Ramazan ayının gelmesi ile birlikte oruçlar tutulmaya başlandı. Peki, Ankara sahur vakti ne zaman, saat kaçta? Ankara imsak saati kaç? soruları ile merak ediliyor. Oruçların niyet edildiği sahur vakti sonrası Ankara sabah ezanı saat kaçta okunuyor? Ankara imsak saati ve sabah ezanı saati ile ilgili bilgiler haberimizde...
ANKARA SAHUR VAKTİ
Diyanet İşleri Başkanlığı Ramazan ayı takvimine göre Ankara imsak vakti saati 05:05 olarak açıklanmıştır.
ANKARA İmsakiye
|Hicri Tarih
|Miladi Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|1 Ramazan 1444
|23 Mart 2023 Perşembe
|05:17
|06:41
|13:00
|16:27
|19:10
|20:28
|2 Ramazan 1444
|24 Mart 2023 Cuma
|05:16
|06:40
|13:00
|16:27
|19:11
|20:29
|3 Ramazan 1444
|25 Mart 2023 Cumartesi
|05:14
|06:38
|13:00
|16:28
|19:12
|20:30
|4 Ramazan 1444
|26 Mart 2023 Pazar
|05:12
|06:36
|13:00
|16:28
|19:13
|20:32
|5 Ramazan 1444
|27 Mart 2023 Pazartesi
|05:10
|06:35
|12:59
|16:29
|19:14
|20:33
|6 Ramazan 1444
|28 Mart 2023 Salı
|05:08
|06:33
|12:59
|16:29
|19:15
|20:34
|7 Ramazan 1444
|29 Mart 2023 Çarşamba
|05:07
|06:32
|12:59
|16:29
|19:16
|20:35
|8 Ramazan 1444
|30 Mart 2023 Perşembe
|05:05
|06:30
|12:58
|16:30
|19:17
|20:36
|9 Ramazan 1444
|31 Mart 2023 Cuma
|05:03
|06:28
|12:58
|16:30
|19:18
|20:38
|10 Ramazan 1444
|01 Nisan 2023 Cumartesi
|05:01
|06:27
|12:58
|16:31
|19:19
|20:39
|11 Ramazan 1444
|02 Nisan 2023 Pazar
|04:59
|06:25
|12:57
|16:31
|19:20
|20:40
|12 Ramazan 1444
|03 Nisan 2023 Pazartesi
|04:57
|06:23
|12:57
|16:31
|19:21
|20:41
|13 Ramazan 1444
|04 Nisan 2023 Salı
|04:56
|06:22
|12:57
|16:32
|19:22
|20:42
|14 Ramazan 1444
|05 Nisan 2023 Çarşamba
|04:54
|06:20
|12:57
|16:32
|19:23
|20:44
|15 Ramazan 1444
|06 Nisan 2023 Perşembe
|04:52
|06:19
|12:56
|16:33
|19:24
|20:45
|16 Ramazan 1444
|07 Nisan 2023 Cuma
|04:50
|06:17
|12:56
|16:33
|19:25
|20:46
|17 Ramazan 1444
|08 Nisan 2023 Cumartesi
|04:48
|06:16
|12:56
|16:33
|19:26
|20:47
|18 Ramazan 1444
|09 Nisan 2023 Pazar
|04:46
|06:14
|12:55
|16:34
|19:27
|20:49
|19 Ramazan 1444
|10 Nisan 2023 Pazartesi
|04:45
|06:12
|12:55
|16:34
|19:28
|20:50
|20 Ramazan 1444
|11 Nisan 2023 Salı
|04:43
|06:11
|12:55
|16:34
|19:29
|20:51
|21 Ramazan 1444
|12 Nisan 2023 Çarşamba
|04:41
|06:09
|12:55
|16:35
|19:30
|20:52
|22 Ramazan 1444
|13 Nisan 2023 Perşembe
|04:39
|06:08
|12:54
|16:35
|19:31
|20:54
|23 Ramazan 1444
|14 Nisan 2023 Cuma
|04:37
|06:06
|12:54
|16:35
|19:32
|20:55
|24 Ramazan 1444
|15 Nisan 2023 Cumartesi
|04:35
|06:05
|12:54
|16:36
|19:33
|20:56
|25 Ramazan 1444
|16 Nisan 2023 Pazar
|04:33
|06:03
|12:54
|16:36
|19:34
|20:58
|26 Ramazan 1444
|17 Nisan 2023 Pazartesi
|04:32
|06:02
|12:53
|16:36
|19:35
|20:59
|Kadir Gecesi
|27 Ramazan 1444
|18 Nisan 2023 Salı
|04:30
|06:00
|12:53
|16:36
|19:36
|21:00
|28 Ramazan 1444
|19 Nisan 2023 Çarşamba
|04:28
|05:59
|12:53
|16:37
|19:37
|21:02
|29 Ramazan 1444
|20 Nisan 2023 Perşembe
|04:26
|05:57
|12:53
|16:37
|19:38
|21:03
21 Nisan 2023 Cuma Ramazan Bayramının 1.Günüdür
Bayram Namazı :06:34