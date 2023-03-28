Ankara sahur saati kaçta? 29 Mart Ankara için sahur vakti ne zaman? Ankara imsak saati!

Ankara sahur vakti ne zaman? Ramazan ayının gelmesi ile birlikte oruçlar tutulmaya başlandı. Peki, Ankara sahur vakti ne zaman, saat kaçta? Ankara imsak saati kaç? soruları ile merak ediliyor. Oruçların niyet edildiği sahur vakti sonrası Ankara sabah ezanı saat kaçta okunuyor? Ankara imsak saati ve sabah ezanı saati ile ilgili bilgiler...