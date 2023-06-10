Ankara'nın Elmadağ ilçesinde bulunan MKE roket ve patlayıcı fabrikasında sabah saatlerinde bir patlama meydana geldi. Ankara roket fabrikasında meydana gelen patlamanın detayları merak edildi. Peki, Ankara roket fabrikasında patlama mı oldu? Ankara roket fabrikası neden patladı, sebebi ne?

Elmadağ'ın Tatlıca Mahallesinde faaliyet gösteren MKE roket ve patlayıcı fabrikasında sabah saatlerinde fabrikanın üretimhane bölümünde bir patlama meydana geldi. Patlamamın sesi çevre yerleşim yerlerinde duyuldu. Peki, Ankara roket fabrikasında patlama mı oldu? Ankara roket fabrikası neden patladı, sebebi ne?

ANKARA ROKET FABRİKASINDA PATLAMA MI OLDU?

Patlamanın ardından fabrikanın üzerinde dumanlar yükseldi. Olay yerine çok sayıda polis, ambulans, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. MKE itfaiyesi ile Ankara itfaiyesi fabrika içerisinde arama ve kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Fabrikada patlama olduğunu öğrenen çalışan yakınları da fabrikanın önüne akın etti. Olayda ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi.

CNN TÜRK muhabiri Ahmet Türkeş,enkaz altında kalan 5 kişiyi kurtarma çalışmaları sürdüğünü belirtti. Fabrika, Milli Savunma Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı'nın roket ve patlayıcı ihtiyaçlarını karşılamak için faaliyet gösteriyor.

GÜNCELLEME: Fabrikada patlama olduğunu öğrenen çalışan yakınları da fabrikanın önüne akın etti. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre acı olayda 5 işçi şehit oldu.