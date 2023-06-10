Ankara'nın Elmadağ ilçesinde bulunan MKE roket ve patlayıcı fabrikasında sabah saatlerinde bir patlama meydana geldi. Peki, Ankara roket fabrikasında kaç kişi öldü? Ankara roket fabrikasında kaç ölü, kaç yaralı var? Ankara roket fabrikası ölü ve yaralı sayısı belli mi?

Elmadağ'ın Tatlıca Mahallesinde faaliyet gösteren MKE roket ve patlayıcı fabrikasında sabah saatlerinde fabrikanın üretimhane bölümünde bir patlama meydana geldi. Patlamamın sesi çevre yerleşim yerlerinde duyuldu. Peki, Ankara roket fabrikasında kaç kişi öldü? Ankara roket fabrikasında kaç ölü, kaç yaralı var? Ankara roket fabrikası ölü ve yaralı sayısı belli mi?

ANKARA ROKET FABRİKASINDA KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

Fabrikada patlama olduğunu öğrenen çalışan yakınları da fabrikanın önüne akın etti. Olayda ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi. Henüz ölü ve yaralıların sayısına ilişkin net bir açıklama yapılmadı. Yaşanan sıcak gelişmeler ile birlikte haberimiz güncellenecektir. Patlamanın ardından fabrikanın üzerinde dumanlar yükseldi. Olay yerine çok sayıda polis, ambulans, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. MKE itfaiyesi ile Ankara itfaiyesi fabrika içerisinde arama ve kurtarma çalışmalarına devam ediyor.

ANKARA ROKET FABRİKASI ÖLÜ VE YARALI SAYISI BELLİ Mİ?

CNN TÜRK muhabiri Ahmet Türkeş,enkaz altında kalan 5 kişiyi kurtarma çalışmaları sürdüğünü belirtti. Fabrika, Milli Savunma Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı'nın roket ve patlayıcı ihtiyaçlarını karşılamak için faaliyet gösteriyor.