Elmadağ'ın Tatlıca Mahallesinde faaliyet gösteren MKE roket ve patlayıcı fabrikasında sabah saatlerinde fabrikanın üretimhane bölümünde bir patlama meydana geldi. Patlamamın sesi çevre yerleşim yerlerinde duyuldu. İşte Ankara roket fabrikası patlama videosu İZLE! Ankara roket fabrikası patlama videosu var mı?

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde bulunan MKE roket ve patlayıcı fabrikasında sabah saatlerinde bir patlama meydana geldi. Fabrikanın üretimhane bölümünde meydana gelen patlamada, hayatını kaybedenlerin ve yaralıların olduğu öğrenildi. Peki, Ankara roket fabrikası patlama videosu İZLE! Ankara roket fabrikası patlama videosu var mı?

ANKARA ROKET FABRİKASI PATLAMA VİDEOSU İZLE

Patlamanın ardından fabrikanın üzerinde dumanlar yükseldi. Olay yerine çok sayıda polis, ambulans, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. MKE itfaiyesi ile Ankara itfaiyesi fabrika içerisinde arama ve kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Fabrikada patlama olduğunu öğrenen çalışan yakınları da fabrikanın önüne akın etti. Olayda ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi.

ANKARA ROKET FABRİKASI PATLAMA VİDEOSU VAR MI?

Henüz patlama anına ilişkin görüntüler bulunmuyor. İlerleyen saatlerde yaşanacak sıcak gelişmeler dahilinde haberimiz güncellenecektir.