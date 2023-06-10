Ankara'nın Elmadağ ilçesinde bulunan MKE roket ve patlayıcı fabrikasında sabah saatlerinde bir patlama meydana geldi. Bu nedenle birçok kişi tarafından Ankara roket fabrikası nerede? Sorusu merak edilmeye ve araştırılmaya başlandı. Peki, Ankara roket fabrikası nerede? Ankara roket fabrikası hangi ilçede bulunuyor?

Elmadağ'ın Tatlıca Mahallesinde faaliyet gösteren MKE roket ve patlayıcı fabrikasında sabah saatlerinde fabrikanın üretimhane bölümünde bir patlama meydana geldi. Patlamamın sesi çevre yerleşim yerlerinde duyuldu. Peki, Ankara roket fabrikası nerede? Ankara roket fabrikası hangi ilçede bulunuyor?

ANKARA ROKET FABRİKASI NEREDE?

Patlamanın ardından fabrikanın üzerinde dumanlar yükseldi. Olay yerine çok sayıda polis, ambulans, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. MKE itfaiyesi ile Ankara itfaiyesi fabrika içerisinde arama ve kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Fabrikada patlama olduğunu öğrenen çalışan yakınları da fabrikanın önüne akın etti. Olayda ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi.