Ankara Posta Kodu kaç? Ankara ve ilçelerinin posta kodu kaçtır? Ankara'nın tüm ilçelerinin posta kodu numarası ne?
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Posta kodu, bir adrese mektup gönderirken gerekli olan harf veya basamaklar serisidir. Posta kodu birçok alanda gerekli olabiliyor. Posta kodu, kargo gönderirken, internette adres yazdığımızda, mektup gönderimi yaparken vb. yerlerde gerekli olan kodlardan birisidir. Ülkemizde her il ve ilçenin farklı posta kodları vardır. Peki, Ankara Posta Kodu kaç? Ankara ve ilçelerinin posta kodu kaçtır? Ankara'nın tüm ilçelerinin posta kodu numarası ne? İşte Ankara ilçelerinin posta kodları...
Posta kodları her il ve ilçeye göre değişkenlik göstermektedir. Bazı yerlerde kullanımı zorunlu olduğundan bulunduğu il ve ilçenin (Ankara) posta kodunu öğrenmek isteyen vatandaşlar, Ankara ve ilçelerinin posta kodu kaçtır? Ankara'nın tüm ilçelerinin posta kodu numarası ne? araştırması yapıyor. İşte detaylar...
Posta kodu, bir adrese mektup gönderirken gerekli olan harf veya basamaklar serisidir. Bir kere posta kodu kullanıldığında, diğer işlemler için de mümkün hale gelir.
Şubat 2005'te Dünya Posta Birliği'ne bağlı 190 ülkenin 117'sinin posta kodu vardır. Ulusal posta kodu sistemi kullanmayan ülkeler arasında İrlanda ve Gana da vardır.
Ankara'nın posta kodu 06000 'dır. Ankara'nın tüm ilçelerinin posta kodu numaraları farklıdır. Posta kodu numaraları 5 hanelidir.
Ankara posta kodu : 06000
- Akyurt posta kodu : 06750
- Altındağ posta kodu : 06080
- Ayaş posta kodu : 06710
- Bala posta kodu : 06726
- Beypazarı posta kodu : 06730
- Çamlıdere posta kodu : 06740
- Çankaya posta kodu : 06530
- Çubuk posta kodu : 06760
- Elmadağ posta kodu : 06780
- Etimesgut posta kodu : 06794
- Evren posta kodu : 06770
- Gölbaşı posta kodu : 06830
- Güdül posta kodu : 06842
- Haymana posta kodu : 06860
- Kalecik posta kodu : 06870
- Kazan posta kodu : 06980
- Keçiören posta kodu : 06300
- Kızılcahamam posta kodu : 06890
- Mamak posta kodu : 06620
- Nallıhan posta kodu : 06922
- Polatlı posta kodu : 06900
- Pursaklar posta kodu : 06145
- Sincan posta kodu : 06935
- Şereflikoçhisar posta kodu : 06950
- Yenimahalle posta kodu : 06560