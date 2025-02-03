Ankara Polatlı'da ne oldu? Olay nedir, saldırgan tutuklandı mı? (VİDEO İZLE)

Polatlı'nın Kurtuluş Mahallesi Battalgazi Caddesi'nde meydana gelen olayda, genç kız ve köpeği vahşice saldırıya uğradı. Çevredeki vatandaşların tepkisi ve ihbarı sonrası polis ekipleri harekete geçti. Birçok kişi, Ankara Polatlı'da ne oldu? Olay nedir? sorularının cevabını araştırıyor. İşte, Polatlı'daki dehşet verici olayın tüm detayları…

ANKARA POLATLI'DA NE OLDU?

Ankara'nın Polatlı ilçesinde, 16 yaşındaki H.N.K. adlı genç kız, Battalgazi Caddesi üzerinde bir şahıs tarafından zorla otomobile bindirilmeye çalışıldı. Bu sırada genç kızın köpeği de saldırgan tarafından defalarca tekmelendi. Olay, çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

OLAY NEDİR?

Görüntülerde, saldırganın genç kızı zorla araca bindirdiği ve ardından köpeğe şiddet uyguladığı anlar yer alıyor. Çevredeki vatandaşların tepkisi üzerine saldırgan, otomobiline binmeye çalışırken, bu esnada genç kızı tekrar darp etti. Saldırgan olay yerinden hızla kaçarken, genç kız ezilme tehlikesi geçirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan genç kız, Polatlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Köpeğinin ise kaybolduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren zanlı A.A.'yı (21) tespit ederek gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.