15 tatil devam ederken olumsuz hava şartları ile ilgili gelen haberler sonrası eğitim dünyası Ankara pazartesi okullar tatil mi, Haftaya Ankara okullar tatil mi, gibi konular gündem oldu.

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15 tatilin bitmesine kısa bir süre kala olumsuz hava şartlar etkisini artırırken Ankara pazartesi okullar tatil mi, Haftaya Ankara okullar tatil mi? gibi konular gündem oldu. Peki, Ankara pazartesi okullar tatil mi? Haftaya Ankara okullar tatil mi?

ANKARA OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, mega kent için kar uyarısı yaptı. Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Vali Yerlikaya, hafta sonu kar yağışının beklendiğini söyledi.

Vali Yerlikaya, "Kıymetli Hemşehrilerim, 16.00 itibarıyla Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden alınan bilgilere göre İstanbul'da; Cumartesi ve Pazar günü karla karışık yağmur beklenmektedir. Lütfen tedbirli ve dikkatli olalım! Gelişmelerden sizleri sürekli bilgilendireceğiz." ifadelerini kullandı.

Ankara resmi makamlardan henüz okulların tatil olması ile ilgili açıklama gelmedi.