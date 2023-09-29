Ankara'nın Mamak ilçesinde meydana gelen patlama son dakika haberlerine konu oldu. Patlamanın nedeni ve meydana geldiği yer hakkında detaylar araştırılıyor. Peki, Ankara patlama nerede oldu? Mamak patlama sebebi ne? İşte detaylar...

Ankara patlama nerede oldu? MAMAK SON DAKİKA! Mamak patlama sebebi ne?

Ankara'da 6 katlı bir binanın giriş katında meydana gelen patlamada sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. Ankara patlama nerede meydana geldi araştırılmaktadır. Mamak patlama sebebi nedir merak konusu oldu. Peki, Ankara patlama nerede oldu? Mamak patlama sebebi ne? Detaylar haberimizde...

ANKARA MAMAK PATLAMA NEREDE OLDU?

Dün İstanbul Şirinevler'de bir binanın en üst katında doğal gaz patlaması meydana geldi. Patlamada 3 kişi can verirken, bu sabah da Ankara'nın Mamak ilçesinde bir binada doğalgaz kaynaklı patlama yaşandı. Acı olayda 1 kişi yaşamını yitirdi.

MAMAK PATLAMA SEBEBİ NE?

Mamak Küçük Kayaş Mahallesi 1856 Sokak'taki 3 katlı bir apartmandan sabah 07.10 sularında patlama sesi duyuldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri çevre güvenliği aldı. İtfaiye ekipleri ise patlamanın ardından çıkan yangına müdahale etti. Patlama sırasında evde bulunan 60 yaşlarındaki bir kadın hayatını kaybetti.