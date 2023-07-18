ANKARA PATLAMA | Ankara'da patlama mı oldu? Ankara patlama son dakika haberi! Ankara patlama MKE nedir?

Ankara'da vatandaşlar yüksek bir patlama sesi duydu. Seslerin Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumunun (MKE) Kayaş'taki kapsül fabrikasında meydana geldiğini öne sürüldü. Peki, Ankara'da patlama mı oldu? Ankara patlama son dakika haberi! Ankara patlama MKE nedir? İşte detaylar…

Yangın ekiplerin müdahalesi devam ederken vatandaşları merak ediyor. Ankara'da patlama mı oldu? Ankara patlama son dakika haberi! Ankara patlama MKE nedir? İşte detaylar…

ANKARA'DA PATLAMA MI OLDU?

Kayaş'taki Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu'nun (MKE) kapsül fabrikasında meydana gelen patlama sonucunda 4 işçi yaralandı. Yangın da patlamanın ardından ormanlık alana sıçradı, ancak itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü. Patlamanın sebebi henüz belirlenemeyen nedenlerle MKE'nin Kayaş'taki kapsül fabrikasının mühimmat deposunda gerçekleşti.

Olayın ardından yapılan inceleme ve soruşturma ile birlikte, bölgede meydana gelen yangın da kontrol altına alındı. Ankara Valisi Şahin, yaralıların hayati tehlikesinin olmadığını belirtirken, patlamanın kesin nedenini henüz bilmediklerini ifade etti.

ANKARA PATLAMA MKE SON DAKİKA!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada MKE Kapsül Fabrikası'nda saat 10.52'de meydana gelen patlamada 4 işçinin yaralandığını belirtti.

Yerlikaya, "Emniyet, itfaiye, AFAD ve 112 Acil ekiplerimiz bölgede. Yaralılarımıza Allah'tan acil şifalar diliyorum. Gelişmelerle ilgili kamuoyu bilgilendirilecektir." ifadelerini kullandı. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, patlama ile birlikte fabrikadaki tüm işçilerin tahliye edildiğini söyleyerek, "Çevre güvenliği önlemi alınmış durumda. Önlemler maksimum seviyede alındı. Yangın söndürülmeye çalışıyor. Küçük patlamalar da duyuyoruz" dedi.

Temsili görseldir.

Ankara Valisi Şahin: "Durum tamamen kontrol altına alındı"

Ankara Valisi Vasip Şahin, patlamanın meydana geldiği fabrikada yaptığı incelemenin ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.

MKE'ye ve Ankara'ya geçmiş olsun dileklerini ileten Şahin, saat 10.55'te fabrikanın AR-GE bölümünde henüz teknik sebebi bilinemeyen bir patlamanın meydana geldiğini söyledi.

Patlamada yaralanan 4 işçinin tedavi altına alındığını, bilinçlerinin açık olduğunu belirten Şahin, "Söndürme çalışmaları, kimyasal bir yangın olduğu için dikkatle yürütüldü. Toz ve diğer kum gibi oksijenle teması kesici malzemeler kullanıldı ve şu an itibarıyla durum tamamen kontrol altına alındı. Ama yine de orada bir itfaiye ekibimiz ve yine müessesenin kendi söndürme ekibi her ihtimale karşı nöbette bekliyorlar." ifadelerini kullandı.

"Teknik inceleme devam ediyor"

"Yaralılar hangi hastanede tedavi altında, durumları nasıl?" soruları üzerine Şahin, yaralıların, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altında olduğunu, herhangi bir hayati tehlikelerinin bulunmadığını söyledi.

"Yangının sebebine ilişkin bilgi var mı?" sorusuna Şahin, "Teknik inceleme devam ediyor." yanıtı vererek, sonuca ilişkin fabrika müdürlüğünce kamuoyunun bilgilendirileceğini söyledi.

"Herhangi bir sirayet olmadı"

"Yerleşim yerlerinde bir tahliye söz konusu mu?" sorusunu Şahin, "Hayır, yanındaki binalara bile sirayet etmedi. Kaldı ki içeride 2-3 bölümde etkili olmuş, diğer bölümlere etkisi olmamış. Ne fabrikanın içindeki diğer bölümlere ne de yerleşim yerlerine herhangi bir sirayet ya da etki olmadı." diye yanıtladı.

Vali Şahin, Milli Savunma Bakanlığı Bakan Yardımcısı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakan Yardımcısının da çalışmaları takip edip, detaylı inceleme yapılması talimatını verdiğini aktararak, durumun endişe verici olmaktan çıktığını vurguladı.

"Bir sabotaj ihtimali değerlendiriyor musunuz?" sorusuna Şahin, "Şu andaki verilere göre öyle bir ihtimal değerlendirilmiyor. Ama tüm detaylı incelemeler, teknik ekipler tarafından yapılacak." cevabını verdi.