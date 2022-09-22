Son zamanlarda gündemde olan konulardan biri ise Ankara Onkoloji Hastanesi kapatılacak mı? sorusu yer alıyor. Ankara'da ikamet eden vatandaşların merak konusu ise Ankara Onkoloji Hastanesi kapanıyor mu? Sorusu oldu. Peki, Ankara Onkoloji Hastanesi kapatılacak mı? Ankara Onkoloji Hastanesi kapanıyor mu? Ankra Onkoloji Hastanesi kapalı mı?

Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından ekonomiye 1 milyar 75 milyon liralık katkı

Ankara'nın Onkoloji Hastanesi'nin kapanacağına dair söylentilerin ardından vatandaşlar Ankara Onkoloji Hastanesi hakkında bilgi almak istiyor ve arama motorlarında Ankara Onkoloji Hastanesi kapatılacak mı? sorusunu aratıyor. İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konu ile ilgili açıklama yaptı. Peki, Ankara Onkoloji Hastanesi kapatılacak mı? Ankara Onkoloji Hastanesi kapanıyor mu? Ankara Onkoloji Hastanesi kapalı mı?

ANKARA ONKOLOJİ HASTANESİ KAPATILACAK MI?

İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur ; Ankara Onkoloji Hastanesi'nin kapatılarak Etlik Şehir Hastanesi'ne taşınması iddialarının asılsız olduğunu belirterek "Kapatılacak hastanemiz yok" açıklamasının yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya; "Bu seçim sonrasına ertelenen bir karar mı? Değilse neden hastanelerden taşınma hazırlığı istenmiştir" diye sordu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise konu ile ilgili açıklamayı sosyal medya hesabından vatandaşlara duyurdu.

Koca şu sözleri söyledi; "Ankara Etlik Şehir Hastanesi 28 Eylül'de açılıyor. Bu hastanenin açılışı sebebiyle Onkoloji Eğitim Araştırma Hastanesi ile Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesinin kapatılacağı yönündeki iddialar asılsızdır. Kapatılacak hastanemiz yok. Gurur duyulacak yeni bir hastanemiz var. Hayırlı olsun"