Ankara okullar tatil mi? SON DAKİKA 16 Aralık Pazartesi Ankara'da okul yok mu?

Ankara Valiliği, 16 Aralık Pazartesi günü için okulların tatil olup olmadığına dair bir açıklama henüz yapmadı. Ankara'da okulların tatil olup olmadığı merak ediliyor. Valilikten yapılacak açıklamanın ardından durum netleşecek. Peki, Ankara okullar tatil mi? Ankara'da okul yok mu (Ankara Valiliği Açıklaması)?

ANKARA OKULLAR TATİL Mİ?

Okulların tatil olup olmadığına yönelik henüz resmi açıklama gelmedi. Sayfamızı takip edebilirsiniz.

METEOROLOJİ UYARDI

Marmara Bölgesinde Beklenen Kuvvetli Yağışlara Dikkat!

Marmara Bölgesinde beklenen yağmur ve sağanak şeklindeki yağışların; 15.12.2024 Pazar günü sabah saatlerinden itibaren İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova, Bilecik, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ulaşımda aksamalar, sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Kıyı Ege'de Beklenen Kuvvetli Sağanak ve Gök Gürültülü Sağanak Yağışlara Dikkat!

Ege Bölgesinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, yarın (15.12.2024 Pazar) İzmir, Aydın, Muğla ve Manisa çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), İzmir, Aydın ve Muğla'nın kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, hortum, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.