Öğrencilerin ve velilerin gündeminde yer alan Ankara okullar tatil mi? Son dakika! 12 Haziran Ankara'da bugün okul var mı, yok mu? Bugün Ankara okullar tatil mi? soruları araştırılıyor. 12 Haziran günü sabah saatlerinde arama motorlarında aratılanlar arasında yer alan Ankara okullar tatil mi? Son dakika! 12 Haziran Ankara'da bugün okul var mı, yok mu? Bugün Ankara okullar tatil mi? sorularının yanıtı haberimizde yer alıyor...

Ankara okullar tatil mi? Son dakika! 12 Haziran Ankara'da bugün okul var mı, yok mu? Bugün Ankara okullar tatil mi? soruları merak ediliyor. 12 Eylül'de 2022- 2023 Eğitim ve Öğretim yılı başlamıştı. Öğrencilerin merak ettikleri arasında ise Ankara okullar tatil mi? Son dakika! 12 Haziran Ankara'da bugün okul var mı, yok mu? Bugün Ankara okullar tatil mi? soruları yer aldı.

ANKARA OKULLAR TATİL Mİ?

12 Haziran günü okullarda eğitime devam edilmeyeceği hakkında henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. 12 Haziran'da okullarda eğitim ve öğretime devam edilecek. Resmi bir açıklama gelmesiyle beraber haberimizi güncelleyeceğiz.

OKULLARIN KAPANMASINA KAÇ GÜN KALDI?

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle çoğu zaman okulların kapanacağı tarihe dair kafa karışıklığı yaşanabiliyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler ile birlikte bir uzatmanın olup olmayacağız tartışılırken Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yaptığı açıklama ile merak edilenleri yanıtladı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, konu ile ilişkin şu açıklamayı yapmıştı:

"2022-2023 eğitim öğretim yılı 16 Haziran'da sona eriyor. Herhangi bir uzatma yapmayacağız" açıklamalarında bulundu. Buna göre 2022-2023 eğitim öğretim yılı 16 Haziran'da sona erecek ve okullar yaz tatiline girecek. Konu hakkında yapılacak olan açıklamalar dahilinde haberimiz güncellenecektir.