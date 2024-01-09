Ankara okullar tatil mi? KAR TATİLİ - 10 Ocak Çarşamba Ankara hangi ilçelerde okullar tatil? Ankara'da okullar tatil mi?

Ankara'da okullar tatil mi? Ankara'da beklenen şiddetli yağış nedeniyle bazı ilçelerde okullar tatil edildi mi araştırılıyor. Peki, Ankara'da hangi ilçelerde okullar tatil oldu? İşte, Ankara'da okullar tatil mi? Hangi ilçelerde okullar tatil? Ankara'da yarın okullar tatil mi? Sorularının yanıtı ve Ankara'da okulların tatil olduğu ilçeler haberimizde...

ANKARA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Meteorolojik Uyarı

Tarih: 9 Ocak 2024 Salı

Saat: 11.56Uyarı No: 19

Ankara'da Kuvvetli Yağış Bekleniyor!

Beklenen Hadise

Sağanak Yağış

Beklendiği Yer

Yapılan son değerlendirmelere göre; Ankara'da halen yer yer devam etmekte olan yağışların akşam saatlerinden itibaren etkisini arttırması ve kuvvetli (20-40 kg/m2) olması bekleniyor. Yağışların 1200 m üzeri yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, su baskını gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunmalıdır.

Başlama-Bitiş Zamanı

09.01.2024 17.00-09.01.2024 23.59

Hadisenin Şiddeti

Kuvvetli Yağış

Oluşması Muhtemel Riskler

Ulaşımda Aksamalar - Su Baskını - Sel

Not : Okulların tatil olup olmadığına dair henüz resmi açıklama gelmedi. Sayfamızı takip edebilirsiniz.