Kış aylarına girmemizle beraber kötüleşen hava durumunun ardından öğrenciler ve veliler bugün okullar tatil mi? sorularını araştırdı. Ankaralıların soğuk bir güne uyanmasıyla beraber arama motorlarında Ankara okullar tatil mi? 9 Ocak Ankara'da okul var mı, yok mu? soruları aratıldı. İşte detaylar...

Ankaralılar bu sabah yağışlı bir güne uyandı. Vatandaşlar ise arama motorlarında Ankaraokullar tatil mi? 9 Ocak Ankara'da okul var mı, yok mu?sorularına yanıt aradı. Kış aylarına girmemizle beraber zorlaşan hava şartlarının ardından Ankara okullar tatil mi? sorusu gündeme geldi. Detaylar haberimizde.

ANKARA OKULLAR TATİL Mİ?

9 Ocak günü okullarda eğitim devam edecek. Herhangi bir resmi açıklama bulunmuyor.