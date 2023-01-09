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Ankara okullar tatil mi? 9 Ocak Ankara'da okul var mı, yok mu?

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Ankara okullar tatil mi? 9 Ocak Ankara'da okul var mı, yok mu?

Kış aylarına girmemizle beraber kötüleşen hava durumunun ardından öğrenciler ve veliler bugün okullar tatil mi? sorularını araştırdı. Ankaralıların soğuk bir güne uyanmasıyla beraber arama motorlarında Ankara okullar tatil mi? 9 Ocak Ankara'da okul var mı, yok mu? soruları aratıldı. İşte detaylar...

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Ankaralılar bu sabah yağışlı bir güne uyandı. Vatandaşlar ise arama motorlarında Ankaraokullar tatil mi? 9 Ocak Ankara'da okul var mı, yok mu?sorularına yanıt aradı. Kış aylarına girmemizle beraber zorlaşan hava şartlarının ardından Ankara okullar tatil mi? sorusu gündeme geldi. Detaylar haberimizde.

ANKARA OKULLAR TATİL Mİ?

9 Ocak günü okullarda eğitim devam edecek. Herhangi bir resmi açıklama bulunmuyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

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