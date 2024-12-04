Ankara okullar tatil mi? 4 Aralık Çarşamba Ankara'da okul yok mu (Ankara Valiliği Açıklaması)?

Ankara Valiliği, 4 Aralık Çarşamba günü için okulların tatil olup olmadığına dair bir açıklama henüz yapmadı. Ankara'da okulların tatil olup olmadığı merak ediliyor. Valilikten yapılacak açıklamanın ardından durum netleşecek. Peki, Ankara okullar tatil mi? Ankara'da okul yok mu (Ankara Valiliği Açıklaması)?

ANKARA OKULLAR TATİL Mİ?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege (İzmir ve Manisa hariç), Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ve güneyi ile Mersin, Adana, Kırşehir, Nevşehir ve Kayseri çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yağmur ve sağanak kıyı kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak, Kütahya, Afyonkarahisar, Eskişehir, Kırşehir, Nevşehir ve Kayseri çevrelerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Yağışların; Antalya, Muğla ve Isparta çevreleri ile Burdur'un doğusunda yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ülkenin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü çok kuvvetli gök gürültülü sağanak beklenen Antalya için 'turuncu kodlu uyarı' verdi. Bu kentte yaşayan vatandaşların ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olması gerektiği bildirildi.

Ankara için resmi makamlardan uyarı ve tatil açıklaması henüz gelmedi.