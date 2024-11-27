Ankara okullar tatil mi? 28 Kasım Perşembe Ankara'da okul yok mu (Ankara Valiliği Açıklaması)?

Türkiye'nin birçok ilinden kar tatili haberi gelmeye devam ediyor. Birçok kişi Ankara'da yoğun kar yağışı beklentisi üzerine okulların tatil olup olmayacağına yönelik araştırmalar yapıyor. Ankara okullar tatil mi? 28 Kasım Perşembe Ankara'da okul yok mu?

ANKARA OKULLAR TATİL Mİ?

27 Kasım Çarşamba günü kar yağışı nedeniyle şu illerde okullar tatil edilmişti:

• Sivas: İl genelinde eğitime 1 gün ara verildi.

• Bayburt: Buzlanma riski nedeniyle okullar kapalıydı.

• Kayseri: Kar yağışı nedeniyle okullarda eğitime ara verildi.

• Bingöl: İl genelinde eğitim durduruldu.

• Hakkari: Yoğun kar yağışı nedeniyle tüm eğitim kurumları tatil edildi.

• Artvin: Şavşat ilçesinde okullar iki gün süreyle tatil edildi.

• Erzurum, Samsun, Giresun, Çorum, Erzincan, Batman ve Bitlis gibi illerde de kar tatili kararları alındı.

Ankara'da 28 Kasım Perşembe okullar için henüz bir açıklama yapılmadı. İlerleyen saatlerde kar tatiline ilişkin Ankara Valiliği tarafından bir açıklama gelmesi halinde haberimiz güncellenecektir.

ANKARA BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Ankara çevrelerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Aksaray, Kırşehir, Yozgat, Kayseri'nin kuzey ve batısı, Sivas'ın batısı ve Nevşehir çevrelerinde kuvvetli kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Ankara'da bugün hava durumunun parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif kar yağışlı geçmesi bekleniyor.